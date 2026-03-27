گردشگران و کوهنوردان از صعود به ارتفاعات خودداری کنند

به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: با فعالیت سامانه بارشی طی روز گذشته در استان اصفهان در اکثر مناطق شاهد بارش باران بودیم.

وی افزود: بیشترین بارش‌ها مربوط به ایستگاه‌های پادنای علیا ۵۴، سمیرم ۵۲، پشتکوه فریدون‌شهر ۳۲، بویین میان‌دشت ۳۱، خوانسار ۲۲، فریدون‌شهر ۳۳،

داران ۲۱، چادگان ۱۳، دهاقان ۲۲، شهرضا ۱۴، عسگران ۱۵، شهر اصفهان ۱۵، ورزنه ۱۱، میمه ۸، زرین‌شهر ۱۰ و مبارکه ۸ میلیمتر ثبت شد.

شیشه‌فروش ادامه داد: بارش‌ها در مناطق غرب استان و ارتفاعات به‌صورت برف گزارش شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: میزان بارش برف در فریدون‌شهر ۱۵ سانتی‌متر و در ارتفاعات منطقه ۲۰ سانتی‌متر گزارش شد.

وی بیان داشت: در ۲۴ ساعت گذشته به ۴۵ خودرو در جاده‌ها امدادرسانی شد و ۲۳۰ نفر نیز اسکان یافتند.

شیشه‌فروش اضافه کرد: وزش تندبادهای لحظه‌ای از روز جاری تا اواسط هفته در تمامی مناطق استان بخصوص جنوب، شرق و مرکز استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: به‌منظور پیشگیری از وقوع حوادث محتمل تأکیدات ایمنی در برابر حوادث محتمل ناشی از وزش تندباد با آماده‌باش تیم‌های امدادی و خدمات‌رسان و انجام پایش مستمر وضعیت ایمنی سازه‌های ناپایدار، با استقرار تیم‌ها در پایگاه‌های امدادی به دستگاه‌های امدادی استان ابلاغ شد.

وی گفت: به‌منظور پیشگیری از وقوع حوادث محتمل به شهرداری‌ها ابلاغ شد اقدامات لازم در استحکام‌بخشی سازه‌های ناپایدار، المان‌های شهری، سقف‌های شیروانی و پلیت، تابلوها و داربست‌ها و سایر سازه‌های ناپایدار در برابر تندبادها اقدام و اطلاع‌رسانی شود.

شیشه‌فروش عنوان داشت: گردشگران، گروه‌های کوهنوردی، دامداران و عشایر از صعود به ارتفاعات در این ایام خودداری کنند.

شیشه‌فروش تصریح کرد: حفاظت سازه‌های گلخانه‌ای و واحدهای پرورش دام و طیور، باغات و تأسیسات کشاورزی و صنعتی و کارگاهی و کلنی‌های زنبورعسل در برابر تندبادها مورد تأکید است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: رعایت اصول ایمنی تردد توسط رانندگان در محورهای جاده‌ای بخصوص شرق و شمال استان به لحاظ خیزش کانون‌های گردوخاک و کاهش میدان دید مورد تأکید است.

وی گفت: باتوجه‌به نفوذ توده هوای سرد و ماندگاری آن تا اواسط هفته آینده با کاهش ۴ تا ۸ درجه سانتی‌گراد در همه مناطق استان بخصوص نیمه غربی توصیه می‌شود اقدامات حفاظتی در برابر سرمازدگی در بخش کشاورزی، گلخانه‌ها، واحدهای دام و طیور و کندوهای زنبورعسل و کنترل دما رعایت شود.

