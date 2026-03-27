دستگاه‌های اجرایی استان یزد آماده باش هستند

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: در پی صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی، تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی و مدیریت بحران استان یزد در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

به گزارش ایلنا از یزد، احسان بالاکتفی در جمع برخی اصحاب رسانه استان، با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی با توصیف سامانه‌های ناپایداری جوی و فعالیت بارشی برای امروز و فردا اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی و مدیریت بحران در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدمات‌رسانی به‌موقع و مؤثر صورت گیرد.

وی افزود: هماهنگی لازم میان فرمانداران، بخشداران، دهیاران و دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، راهداری، شرکت‌های خدماتی و نیرو‌های امدادی صورت گرفته و بر لزوم اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارندگی، وزش باد شدید و سایر مخاطرات جوی، مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی تأکید شده است.

بالاکتفی همچنین ضمن اعلام ضرورت اهتمام ویژه دستگاه‌ها و مبادی مسئول در اطلاع‌رسانی مستمر و آگاهی بخشی نکات ایمنی به شهروندان، از مردم خواست در این بازه زمانی از تردد‌های غیرضروری در مناطق پرخطر خودداری کرده و هشدار‌های صادرشده از سوی مراجع رسمی را جدی بگیرند.

