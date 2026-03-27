به گزارش ایلنا از یزد، احسان بالاکتفی در جمع برخی اصحاب رسانه استان، با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی با توصیف سامانه‌های ناپایداری جوی و فعالیت بارشی برای امروز و فردا اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی و مدیریت بحران در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدمات‌رسانی به‌موقع و مؤثر صورت گیرد.

وی افزود: هماهنگی لازم میان فرمانداران، بخشداران، دهیاران و دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، راهداری، شرکت‌های خدماتی و نیرو‌های امدادی صورت گرفته و بر لزوم اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارندگی، وزش باد شدید و سایر مخاطرات جوی، مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی تأکید شده است.

بالاکتفی همچنین ضمن اعلام ضرورت اهتمام ویژه دستگاه‌ها و مبادی مسئول در اطلاع‌رسانی مستمر و آگاهی بخشی نکات ایمنی به شهروندان، از مردم خواست در این بازه زمانی از تردد‌های غیرضروری در مناطق پرخطر خودداری کرده و هشدار‌های صادرشده از سوی مراجع رسمی را جدی بگیرند.

انتهای پیام/