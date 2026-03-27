انفجار در روستای نجف آباد قزوین ارتباطی به حمله دشمن ندارد

به گزارش ایلنا در قزوین، قدرت‌الله مهدیخانی جزئیات بیشتری از حادثه انفجار گاز در نجف آباد اعلام کرد و اظهار داشت: حادثه انفجار گاز در روستای نجف آباد متاسفانه ۱۵ مصدوم و سه فوتی برجای گذاشته است.

مهدیخانی افزود: این حادثه ساعت ۸ صبح امروز جمعه بر اثر نشت گاز رخ داد.

به گفته وی، بر اثر شدت انفجار سه خانه هم تخریب شده و آواربرداری در حال انجام است.

مهدیخانی تاکید کرد: این حادثه هیچ ارتباطی با حملات احتمالی دشمن نداشته و صرفاً علت آن نشت گاز و انفجار کپسول خانگی بوده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر نیروهای امدادی هلال احمر، اورژان و آتش نشانی در محل هستند و کارهای امدادی وکمک رسانی را انجام می دهند.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین یادآورشد: در صورتی که در بررسی و ارزیابی های بیشتر با نکته جدیدی مواجه شویم آخرین اخبار را از طریق رسانه‌های رسمی اعم از خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر خواهیم کرد.