معاون سیاسی استانداری چهارمحال و بختیاری:
اصابت پرتابه های دشمن صهیونی آمریکایی به شهرستان فارسان گزارش شد
کد خبر : 1765970
با توجه به اعلام معاون سیاسی امنیتی استانداری چهارمحال و بختیاری ظهر امروز، وقوع حمله هوایی در نقطهای از شهرفارسان گزارش شد.
به گزارش ایلنا، عبدالعلی ارژنگ اظهارداشت: میزان و شدت خسارات وارده توسط مسئولان مربوطه درحال بررسی است و خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است.
وی از شهروندان گرامی درخواست کرد ضمن دنبال کردن اخبار از رسانه های رسمی و جلوگیری از دامن زدن به شایعات، جهت رعایت نکات ایمنی و کنترل بهتر شرایط از ازدحام در نقاط حادثه دیده خودداری کنند.