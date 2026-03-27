مدیرکل راهداری استان خبر داد:
انسداد محور مواصلاتی ایلام - مهران در پی بارندگی و ریزش کوه
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام گفت: محور مواصلاتی ایلام - مهران محدوده «چمآب» به دلیل بارندگی شدید و ریزش مداوم کوه تا اطلاع ثانوی مسدود شد و تردد در این محور امکانپذیر نیست. شهروندان میتوانند تا زمان بازگشایی این مسیر برای تردد از مسیر ایلام - ملکشاهی استفاده کنند.
به گزارش ایلنا، حیدر دشتیپور افزود: نیروهای راهداری در تلاش برای بازگشایی این مسیر اصلی هستند. راهداران از شب گذشته با بسیج امکانات و ماشینآلات سنگین در منطقه مستقر شدنده و فرایند پاکسازی را آغاز کردهاند با این حال استمرار بارندگیها موجب ادامه ریزشها شده و بازگشایی نهایی را با دشواری مواجه کرده است.
وی به بارش باران در محورهای مواصلاتی استان ایلام اشاره کرده و ادامه داد: بر پایه گزارش ادارات و دستگاههای اجرایی تابعه و همچنین پایش دوربینهای نظارت تصویری مرکز مدیریت راههای استان، در بازه زمانی شبانهروز گذشته در 13 مسیر ارتباطی محور مواصلاتی شهرستانهای این استان بارش باران گزارش شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام به اقدامات انجام شده در محورهای مواصلاتی استان اشاره کرده و اظهار داشت: در بازه زمانی شبانهروز گذشته، با کوشش نیروهای راهداری، فرایند ریزشبرداری در 273 مقطع از جادههای دسترسی این استان انجام شده و همچنین 11 کیلومتر باند عملیاتی نیز برفروبی شده است.
دشتیپور تصریح کرد: ریزشبرداری و برفروبی نقاط مختلف استان ایلام توسط 158 نفر از عوامل راهداری با استفاده از 123 دستگاه ماشینآلات سبک و سنگین انجام شده است. 32 گروه راهداری با 273 نیروی انسانی مستقر در 23 راهدارخانه ثابت و سیار در نقاط مختلف استان مستقر هستند و رفع مشکلات احتمالی را بر عهده دارند.
وی به وضعیت جادهها و محورهای ارتباطی استان ایلام اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: در حال حاضر تمامی جادهها و محورهای مواصلاتی استان ایلام باز است و تردد در آنها جریان دارد. با این حال با توجه به هشدار قرمز هواشناسی از شهروندان و رانندگان درخواست میشود از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام تأکید کرد: برای جلوگیری از مسدود شدن راههای روستایی این استان هنگام بارشها، با دهیاریها و بخشداریهای استان هماهنگیهای لازم انجام شده است. در صورت بسته شدن این مسیرهای ارتباطی از ظرفیت نهادهای مذکور به منظور پاکسازی جادهها استفاده میشود.