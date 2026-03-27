خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار کرمانشاه خبرداد؛

سد شرفشاه در آستانه افتتاح رسمی است

کد خبر : 1765884
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه سد شرفشاه با آبگیری موفق در آستانه افتتاح رسمی قرار دارد، گفت: این سد ارزشمند می‌تواند یک تحول آبی و جهش توسعه‌ای را در غرب استان رقم بزند.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه منوچهر حبیبی در بازدید میدانی از سد شرف‌شاه در ۳۰ کیلومتری مرز سومار، با ابراز خرسندی از وضعیت آبگیری سد اظهار کرد: سد شرف‌شاه یکی از پروژه‌های بزرگ و آماده بهره‌برداری استان است که خوشبختانه عملیات آبگیری آن با موفقیت انجام شده و در حال حاضر حدود ۷۰ میلیون مترمکعب آب پشت سد ذخیره شده است.

وی افزود: امیدواریم با تداوم بارندگی‌های بهاری، این سد به زودی به ظرفیت اسمی خود یعنی بیش از ۱۰۰ میلیون مترمکعب برسد.

حبیبی با تبیین نقش راهبردی این سد در توسعه مناطق مرزی تصریح کرد: با بهره‌برداری رسمی از این پروژه، آب شرب ساکنان مناطق نفت‌شهر و سومار به طور پایدار تأمین خواهد شد. همچنین این سد توانایی مشروب کردن حدود سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه را دارد که تحولی بزرگ در اشتغال و تولیدات زراعی مرزنشینان ایجاد خواهد کرد.

استاندار کرمانشاه در خصوص تکمیل شبکه‌های پایاب این سد نیز، گفت: شبکه‌های فرعی اراضی پایین‌دست توسط مجموعه جهاد کشاورزی در حال اجراست و اکنون در مراحل پایانی کار قرار دارد. برای سرعت‌بخشی به این روند، نیاز به یک هماهنگی بین سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای وجود دارد که دستورات لازم صادر شده تا کشاورزان منطقه هرچه سریع‌تر از نعمت آب این سد بهره‌مند شوند.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: امیدواریم با بهره‌برداری رسمی و کامل از سد شرف‌شاه در آینده‌ای بسیار نزدیک، شاهد شکوفایی کشاورزی و پایداری زیست در مناطق مرزی باشیم، چرا که این پروژه نمادی از خدمات نظام اسلامی برای توسعه مناطق دورافتاده و مرزی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار