13 مصدوم؛ برخورد 2 خودرو در جاده سبزوار به شاهرود حادثه آفرید

به گزارش ایلنا، مسلم فائق‌نیا افزود: این حادثه در مسیر جاده شاهرود - سبزوار، محدوده زائرسرای روستای کاهک داورزن رخ داد. در این راستا بلافاصله مأموران اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهرستان سبزوار به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام‌ شدند.

وی به وضعیت مصدومان این سانحه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: 3 مصدوم این حادثه به صورت سرپایی درمان و 10 مصدوم دیگر پس از ارائه خدمات اولیه درمان با اتوبوس آمبولانس به مراکز درمانی شهرستان سبزوار منتقل شدند.

