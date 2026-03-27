خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان اعلام کرد:

دستگیری 15 نفر به اتهام تشویش اذهان عمومی در شهرستان انار استان کرمان

کد خبر : 1765816
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان کرمان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان انار، در فرایند رصد مستمر فضای مجازی و حقیقی، 15 نفر را که اقدام به تشویش اذهان عمومی می‌کردند، شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: بر اساس این گزارش، با اقدام به موقع نیروهای فراجای شهرستان انار، این افراد که فعالیت‌های مجرمانه در فضاهای مجازی و حقیقی داشتند، بازداشت شدند و پرونده قضایی برای رسیدگی به تخلفات آنها تشکیل شد.

در اطلاعیه مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان کرمان عنوان شده است: طبق قانون‌ اگر فردی در فضای مجازی به دروغ خبری را منتشر یا عکس و فیلمی را پخش کند، به دلیل آن که هدف وی تشویش اذهان عمومی بوده است، به مجازات‌ محکوم می‌شود.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان کرمان در اطلاعیه خود آورده است: پیگیری‌ها برای جزئیات بیشتر در خصوص اقدامات‌ متهمان‌ این پرونده ادامه دارد. شهروندان هرگونه مورد مشکوک و اقدام مجرمانه را از طریق سامانه تلفنی 110 به پلیس اطلاع دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار