به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی اطلاعات سپاه پاسداران استان اصفهان، در پی اقدامات اطلاعاتی انجام‌شده، روز پنجشنبه ۱۵ نفر که با شبکه‌های رسانه‌ای معاند از جمله «اینترنشنال» و «من‌وتو» همکاری داشته‌اند، در استان اصفهان شناسایی و بازداشت شدند.

بر اساس این گزارش، افراد بازداشت شده متهم هستند تصاویر و اطلاعاتی از محل برخی بمباران‌ها، موقعیت حضور نیروها، مراکز امداد و نجات و ایست‌ و بازرسی‌ها را برای طرف‌های خارجی ارسال کرده‌اند.

در اطلاعیه منتشرشده آمده است که این افراد پس از شناسایی توسط نیروهای اطلاعات سپاه استان اصفهان بازداشت شده‌اند و پرونده آن‌ها برای رسیدگی قضایی در حال پیگیری است.

