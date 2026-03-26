۱۵ متهم همکاری رسانه‌ای با شبکه‌های معاند در اصفهان بازداشت شدند

اطلاعات سپاه پاسداران استان اصفهان از دستگیری ۱۵ نفر به اتهام همکاری رسانه‌ای با شبکه‌های معاند در استان اصفهان خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی اطلاعات سپاه پاسداران استان اصفهان، در پی اقدامات اطلاعاتی انجام‌شده، روز پنجشنبه ۱۵ نفر که با شبکه‌های رسانه‌ای معاند از جمله «اینترنشنال» و «من‌وتو» همکاری داشته‌اند، در استان اصفهان شناسایی و بازداشت شدند.

بر اساس این گزارش، افراد بازداشت شده متهم هستند تصاویر و اطلاعاتی از محل برخی بمباران‌ها، موقعیت حضور نیروها، مراکز امداد و نجات و ایست‌ و بازرسی‌ها را برای طرف‌های خارجی ارسال کرده‌اند.

در اطلاعیه منتشرشده آمده است که این افراد پس از شناسایی توسط نیروهای اطلاعات سپاه استان اصفهان بازداشت شده‌اند و پرونده آن‌ها برای رسیدگی قضایی در حال پیگیری است.

 

