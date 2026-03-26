شهادت ۳۰ شهروند اصفهانی در تهاجم وحشیانه آمریکایی - صهیونیستی

معاون امنیتی، انتظامی استاندار اصفهان از شهادت ۳۰ شهروند اصفهانی در تهاجم وحشیانه آمریکایی - صهیونیستی به مناطق مسکونی خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی  اظهار داشت: تعدادی از منازل مسکونی طی شامگاه گذشته و بامداد امروز مورد تهاجم ددمنشانه دشمنان قرار گرفت.

وی ادامه داد: طبق آخرین آمار تاکنون بر اثر این حملات ۳۰ نفر به شهادت رسیده و تعدادی از مردم نیز مجروح شدند.

وی افزود: در بین شهدا تعدادی زیادی زن و کودک وجود دارد.

 

