شهادت ۳۰ شهروند اصفهانی در تهاجم وحشیانه آمریکایی - صهیونیستی
معاون امنیتی، انتظامی استاندار اصفهان از شهادت ۳۰ شهروند اصفهانی در تهاجم وحشیانه آمریکایی - صهیونیستی به مناطق مسکونی خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی اظهار داشت: تعدادی از منازل مسکونی طی شامگاه گذشته و بامداد امروز مورد تهاجم ددمنشانه دشمنان قرار گرفت.
وی ادامه داد: طبق آخرین آمار تاکنون بر اثر این حملات ۳۰ نفر به شهادت رسیده و تعدادی از مردم نیز مجروح شدند.
وی افزود: در بین شهدا تعدادی زیادی زن و کودک وجود دارد.