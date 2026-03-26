روایت خبرنگاران بدون مرز از جنایات جنگی در شیراز

به گزارش ایلنا، در روزهایی که ایران در دفاع از تمامیت ارضی خود در کانون توجه رسانه‌های جهانی قرار گرفته، گروهی از خبرنگاران بین‌المللی از نقاط مختلف جهان وارد شیراز شده‌اند تا مشاهدات خود از جنایات لابی صهیونی–آمریکایی را مستقیماً ثبت و روایت کنند. این حضور میدانی فرصت تازه‌ای فراهم کرده تا تصویر واقعی شهر، بدون واسطه و از زاویه دوربین خبرنگاران مستقل و بی‌طرف، دیده و بازتاب داده شود.

آنچه از خلال این بازدیدها به جهان مخابره می‌شود، واقعیتی تلخ از جنایات علیه غیرنظامیان است که گاه در پوشش رسانه‌های معاند سانسور، تحریف، دگرگون و وارونه شده است.

هدف این سفر، فراهم کردن امکان مشاهده بدون فیلتر و صریح آسیب‌های روانی، جسمی و زیرساختی است که به مردم و شهر وارد شده؛ روایتی هولناک و تلخ که آشکارا مرز میان دنیای حقیقت و تحریف را جدا می‌کند و نقش شاهدان، خبرنگاران و مستندسازان حرفه‌ای بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند.

شهردار شیراز در جمع رسانه‌های خارجی گفت: امروز به صورت مستقیم و میدانی با شما صحبت می‌کنم. فرصتی فراهم شده تا حقیقت آن‌گونه که هست روایت شود؛ روایتی بر پایه مشاهدات مستقیم، نه برداشت‌های مبتنی بر تحریف و دشمنی رسانه‌های بیگانه.

محمدحسن اسدی گفت: بازدید جمعی از خبرنگاران خارجی از آثار به‌جا مانده از عملیات ترور و حملات آمریکایی–صهیونی به ساختمان‌های مسکونی، کمپ مسافران، خیابان‌ها و کشتار مردم بی‌گناهی که در شیراز مشغول زندگی عادی بودند، تا ابد به عنوان اسناد وحشی‌گری این دو جنایتکار در دل تاریخ خواهد ماند و یک پیام روشن دارد: عواقب این جنایات غیرانسانی دامن جنایتکاران را خواهد گرفت.

وی با برشمردن بخشی از این جنایت‌ها، حضور خبرنگاران خارجی در افشای جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن و دروغ‌پردازی‌های رسانه‌های غربی را بسیار مهم ارزیابی و ابراز امیدواری کرد: زمانی که حقیقت از نزدیک دیده می‌شود، روایت‌سازی‌های دروغ و متوهمانه رسانه‌های معاند رنگ می‌بازد.

اسدی با نشان دادن پیکرواره سوخته یک اتوبوس شهری که هفته گذشته و در جریان حمله موشکی به خیابان سمیه شیراز به‌طور کامل از بین رفته بود و به عنوان یکی از اسناد جنایت رژیم تروریستی اسرائیل و آمریکا در یکی از میادین شهر جانمایی شده، در خطاب به خبرنگاران آزاد جهان گفت: آنها جنگ را به شهر و میان مردم بی‌گناه کشانده‌اند. آنها به هیچ قاعده‌ای از انسانیت، معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی اعتقاد ندارند و صحنه جنگ را به بیمارستان‌ها، مدارس، ادارات، آثار تاریخی و زیرساخت‌های شهر و در یک جمله زندگی مردم کشانده‌اند و تأسف‌بار است که مجامع بین‌المللی مدعی حقوق بشر در مقابل این جنایات سکوت کرده‌اند.

او افزود: شیراز نه یک شهر نظامی بلکه قطب پزشکی، تمدنی و گردشگری است.

شهردار با بیان اینکه تمام این جنگ چیزی را به جهان نشان داد که می‌توان آن را در دو کلمه مظلومیت و دفاع خلاصه کرد، عنوان کرد: حالا همه دنیا نیز متوجه این مظلومیت شده‌اند. ایران در دفاع از خود در برابر آمریکا و اسرائیلی ایستاده که اولی بیش از دو سوم تاریخ خود را در جنگ بوده و دومی تمام عمرش را در آوارگی و جنگ گذرانده است.

اسدی گفت: اما این بار ایرانیان در میدان و خیابان چنان درسی به متجاوزان خواهند داد که در تاریخ ثبت خواهد شد.

وی بیان کرد: چهار هفته پیش و در حالی که دیپلمات‌های ایرانی در عین صلابت و حسن نیت در بطن مذاکرات حاضر بودند، آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها با دروغ و بهانه‌های واهی به کشور ما و تمامیت ارضی ایران حمله کردند و ضمن به شهادت رساندن فرماندهان عالی‌مقام، حتی کودکان، دانش‌آموزان، سالمندان و مردم بی‌گناه را نیز قربانی کردند.

سکاندار مدیریت شهری با انتقاد از حملات تروریستی آمریکایی و صهیونیستی به شیراز به پیامدها و آسیب‌های انسانی و اجتماعی جنگ در سه بعد روحی، جسمی و زیرساختی اشاره کرد و تصریح کرد:بمباران و موشک‌باران باعث شده شهروندان ما با آسیب‌های روحی و انواع اضطراب‌ها روبه‌رو شوند. تجربه ناامنی و ترس، سوگ و از دست دادن عزیزان، خستگی، فرسایش روانی و جسمی، مشاهده صحنه‌های مخرب و اضطراب‌زا و تروماهای پس از جنگ بر سلامت روان آنها اثر گذاشته است. اما ما می‌کوشیم که مردم بتوانند به زندگی عادی بازگردند. تلاش ما برای زنده نگه داشتن روح زندگی و امیدآفرینی در شهر هرگز متوقف نخواهد شد.

شهردار ادامه داد: در حوزه آسیب‌های جسمی نیز متأسفانه باید گفت تعداد زیادی از همشهریان ما به شهادت رسیده‌اند و تعداد بسیاری از شهروندان دچار جراحت و قطع عضو شده‌اند که در بیمارستان‌ها بستری و مشغول درمان هستند؛ هرچند که حتی بیمارستان‌ها هم دیگر مکان‌های امنی نیستند و با تهدیدات مستقیم نظامی روبه‌رو هستند.

اسدی به آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های شهری و اموال عمومی شهر از جمله آسیب به اتوبوس، ایستگاه اتوبوس، تاکسی و ایستگاه تاکسی، تأسیسات عمومی، بناهای خدماتی، محل‌های اسکان نوروزی، کمپ مسافران و بخشی از فضاهای شهری و غیرنظامی که مستقیماً آماج حملات دشمن بوده‌اند اشاره کرد و افزود: این اتوبوس را ملاحظه کنید. در حالی که مشغول جابه‌جایی مسافران بوده مورد حمله قرار گرفته و به‌طور کامل از بین رفته است.

وی خطاب به خبرنگاران یادآور شد: شما دیروز از کمپ مسافران زیباشهر بازدید کردید و از نزدیک گوشه‌ای از این جنایات را دیدید. ساختمان‌های کمپ مسافران کاملاً ویران شده و مهم‌تر از همه جان ده‌ها شهروند بی‌گناه گرفته شده و خانواده‌های زیادی داغدار شده‌اند.

شهردار شیراز در بخش دیگری به سوال خبرنگاران رسانه‌های خارجی پاسخ گفت. او در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد کشتار کودکان و دانش‌آموزان در شیراز گفت: متأسفانه در این حملات وحشیانه تعدادی از دانش‌آموزان و کودکان به شهادت رسیده‌اند و تعدادی نیز زخمی شده‌اند و به لحاظ روحی ممکن است شرایط خوبی نداشته باشند.

وی افزود: چگونه می‌توان از تفکری که از حمله کردن به مکان‌های عمومی، مدارس و کمپ‌های مسافرتی ابایی ندارد انتظار داشت درکی از دنیای کودکان داشته باشد. آنها کودکان ما را می‌کشند، آنها را آواره و آرزوهایشان را دفن می‌کنند.

شهردار گفت: هر سال و طبق سنتی کهن، ایرانیان در آغاز سال نو نوروز را جشن می‌گیرند و شیراز میزبان میلیون‌ها نفر مسافر و گردشگر بود اما این جنایتکاران نوروز ما را به عزا تبدیل کردند. با این حال بدون تردید ما پیروز خواهیم شد و جشن ملی پیروزی‌مان را شکوهمندانه برگزار خواهیم کرد.

اسدی در پاسخ به این پرسش که آیا مدارس شیراز به صورت عادی فعالیت خواهند کرد و دانش‌آموزان می‌توانند در کلاس حضور داشته باشند، گفت: آموزش در شرایط کنونی صرفاً از طریق مجازی برگزار می‌شود چرا که حتی مدارس نیز هدف حمله قرار می‌گیرند.

وی در پایان با اشاره به اینکه پیروزی برای ما قطعی است و دنیا و حتی متحدان این دو رژیم نیز دیگر تمایلی برای همراهی با آمریکا و اسرائیل منزوی شده ندارند، خاطرنشان کرد: تمرکز ما بر آینده است. بازسازی سریع آسیب‌ها، کاهش تأثیرات روانی بلندمدت جنگ، تقویت و بهسازی زیرساخت‌ها، افزایش تاب‌آوری اجتماعی و ایجاد ثبات شهری برای شهروندان را به سرعت آغاز خواهیم کرد. ما به مردم‌مان عشق می‌ورزیم و به آنها متعهد هستیم و تلاش خواهیم کرد که زندگی جاری باشد و لحظه‌ای در شهر متوقف نشود.

در پایان این بازدید، خبرنگاران رسانه‌های خارجی ضمن تقدیر از مهمان‌نوازی شیرازی‌ها گفت: دنیا تشنه‌ی روایت‌های واقعی از زندگی مردم در جنگ است. ما به اینجا آمدیم و صدای شما خواهیم بود تا حقیقت برای جهان آشکار شود. ما با شما هستیم و با ایرانیان ابراز همدردی می‌کنیم.

