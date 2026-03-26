اندیمشک و رامشیر پربارش‌ترین شهرهای خوزستان در ۲۴ ساعت گذشته

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به آغاز بارش‌ها از روز گذشته در سطح استان گفت: بیشترین میزان بارش باران با ۷۴.۳ میلیمتر در حسینیه اندیمشک ثبت شده است.

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزه‌زاری امروز پنجشنبه با اعلام آمار رسمی بارش‌های ۲۴ ساعت گذشته در استان، از ثبت بارش‌های قابل توجه در چندین شهرستان خبر داد.

به گفته وی پس از حسینیه در اندیمشک، شهرستان‌های رامشیر با ۳۲.۲ میلیمتر و ایذه با ۲۴.۶میلیمتر در رتبه‌های بعدی قرار دارند، همچنین آغاجاری و امیدیه نیز به ترتیب با ۱۹.۳ و ۱۸.۸ میلیمتر بارش از دیگر مناطق پربارش استان در این بازه زمانی است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به میزان بارش ثبت‌شده برای تعدادی دیگر از شهرهای استان گفت: رامهرمز با میزان بارش ۱۷.۴ میلیمتر، لالی ۱۶.۲، هفتکل ۱۴.۸، گتوند ۱۴.۵، شوشتر ۱۲.۳، دزپارت ۱۲.۲، هندیجان ۱۰.۱ و شهرهای صفی آباد دزفول، بهبهان، هویزه، شوش، بستان، مسجدسلیمان، بندر ماهشهر، شادگان، اهواز بارشی کمتر از ۱۰ میلیمتر را در ۲۴ ساعت گذشته تجربه کردند.

 

