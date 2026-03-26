به گزارش ایلنا، محسن حیدری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی، از امروز پنجشنبه 6 فروردین ماه تا دوشنبه 10 فروردین ماه، سرعت وزش باد در دریای عمان افزایش می‌یابد و بیشینه آن بین 22 تا 30 نات و در برخی ساعات بیش از 30 نات خواهد بود.

وی ادامه داد: هم‌زمان، ارتفاع موج دریا نیز به حدود 2.5 تا 3 متر می‌رسد و شرایط برای انجام فعالیت‌های دریایی، تردد شناورها و تفریحات ساحلی نامساعد خواهد بود. برای روز جمعه 7 فروردن ماه نیز وقوع رگبار شدید، رعدوبرق و تندبادهای لحظه‌ای در برخی مناطق استان پیش‌بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با توجه به شرایط جوی پیش‌ِرو، از شنا، تفریحات دریایی، فعالیت‌های شیلاتی و تردد شناورهای سبک و نیمه‌سنگین خودداری شود. همچنین فعالان حوزه دریا نیز باید تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی بیندیشند.

