به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدحسن خلجی افزود: اغلب تصادفات به دلیل بی‌توجهی رانندگان به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی رخ می‌دهد. شهروندان با سرعت مطمئن رانندگی کنند و ضمن رعایت فاصله طولی با خودرو جلو از انحراف به چپ، تغییر ناگهانی مسیر و سبقت‌های غیرمجاز خودداری کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ترافیک در مسیرهای شمالی و جنوبی آزادراه‌های استان زنجان به استان قزوین و همچنین استان زنجان به شهرستان تبریز پر حجم و روان گزارش شده است. ترافیک در جاده‌های قدیم و فرعی این استان نیز در مقایسه با روزهای عادی پرحجم و با ترافیک گزارش شده است.

رئیس پلیس راه استان زنجان اظهار داشت: با تاکید بر لزوم رعایت احتیاط در رانندگی هنگام بارندگی اظهار داشت: هم‌اکنون بارندگی‌های مقطعی و نقطه‌ای را در سطح جاده‌های این استان شاهد هستیم. در این راستا رانندگان باید سرعت مطمئن را رعایت کنند تا از بروز حوادث ناگوار جاده‌ای جلوگیری شود.

سرهنگ خلجی تصریح کرد: حدود 5600 کیلومتر آزادراه، بزرگراه و راه‌های اصلی و فرعی در استان زنجان وجود دارد که از این میزان 4000 کیلومتر راه روستایی است. همچنین 37 دستگاه نظارت تصویری و 58 دستگاه ترددشمار در مسیرهای ارتباطی این استان فعال بوده و به رصد جاده‌ها مشغول است.

