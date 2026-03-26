رئیس کمیسیون عمران شورای شهر کرج:
یکهزار و ده واحد مسکونی و تجاری در کرج با حملات دشمن دچار آسیب شد
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به خسارات حملات دشمن از آسیبدیدگی ۱۰۱۰ واحد مسکونی و تجاری در کرج و اجرای اقدامات اولیه اسکان اضطراری، خبر داد و گفت: برای بخشی از خانوادههای فاقد امکان سکونت، اقدامات حمایتی اولیه در حال انجام است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، علیرضا رحیمی محمودآبادی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج در جمع خبرنگاران با اشاره به خسارتهای وارده به واحدهای مسکونی و تجاری در شهر کرج اظهار داشت: متاسفانه تا کنون بیش از ۱۰۱۰ واحد مسکونی و تجاری در حملات هوایی در جنگ تحمیلی سوم به شهر کرج وارد شده که از تخریب جزئی دیوار، پنجره و شیشه تا تخریب کامل گزارش شده است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج افزود: تاکنون ۳۰ خانواده که منازل مسکونی آنها کاملا تخریب و غیر قابل سکونت است، توسط مدیریت شهری کرج، امکان رهن منزل جهت اسکان و یا کمک هزینه ۵میلیاردی پرداخت شده است.
وی در پایان ضمن محکوم کردن این حملات در مناطق مسکونی، تاکید کرد که شورای اسلامی شهر کرج تمام عزم خود را در خصوص تمهیدات لازم برای کمک به شهروندان آسیبدیده بکار خواهد بست.