انتقاد نماینده اندیمشک از قصور برخی دستگاه‌ها در خصوص وقوع سیل در این شهرستان
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی گفت: سهل‌انگاری برخی نهادها برای اجرای طرح‌ها و لایروبی در سال‌های گذشته و امسال منجر به ایجاد خسارات فراوان در جریان سیل روز گذشته در این شهرستان شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، جهانبخش قلاوند امروز پنجشنبه بیان کرد: سیل روز گذشته که ناشی از بارش ۱۰۸ میلیمتر بارندگی در شهرستان اندیمشک در مدت ۴۰ دقیقه بود باعث شد مناطقی از شهرستان زیر بارش شدید و سیلاب قرار گیرد.

وی افزود: برخی منازل مسکونی بر اثر این بارندگی زیر آب رفت که با حضور استاندار خوزستان و ستاد بحران استان اقداماتی صورت گرفت ولی میزان خسارت و ورود آب به منازل در برخی مناطق مانند کوی نیرو و دیگر نقاط مانند کوی شهدا، کشتارگاه، کوی امیر و فرهنگیان و مسیر کانال اصلی معروف از سمت علی کمال به سمت قلعه لور، کوی نیرو و ولایت به صورت بحرانی درآمده است.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح‌هایی که استانداری، سازمان آب و برق و شهرداری اندیمشک قرار بود سالهای گذشته و امسال اجرا کنند عملیاتی نشدند و لایروبی لازم انجام نشده است.

وی با بیان اینکه اجرا نشدن سیل‌بندها و دیوارهای حفاظتی، خسارت‌های زیادی به مردم وارد کرده است، افزود: هنوز آمار دقیقی از خسارت سیل به شهرستان در دسترس نیست و سیلاب به برخی مناطق اطراف اندیمشک از جمله شهرک صنعتی، پشمینه‌زار و روستاهای جنوب اندیمشک مانند روستای آزادی و مناطق عشایری خسارت زد و تعدادی از احشام در منطقه پشمینه‌زار را سیل برد.

قلاوند گفت: اقداماتی با حضور استاندار و ستاد بحران شهرستان در کوی نیرو انجام شد و بخشی از خطر سیل ترمیم و بخشی از آب تخلیه شد ولی ورود آب به منازل و محلات شهر در نقاط وسیعی منجر به خسارت شده است.

وی ادامه داد: نیمه شب چهارشنبه نشست ستاد بحران استان با حضور استاندار و معاونان، مسوولان شهرهای معین دزفول و شوش در اندیمشک برگزار و تصمیماتی گرفته شد.

نماینده مجلس بیان کرد: قرار است امروز برای دفع خطر هنگام بارش‌های بعدی دیواره حفاظتی بخشی از کانال علی ترمیم و در مکان‌های خطرناک نیوجرسی نصب شود.

وی افزود: پاکسازی منطقه سیل زده کوی نیرو و سایر نقاط نیز در برنامه است و اسکان خانواده‌ها و امداد و نجات نیز برای خانواده‌هایی که امکان اسکان در منازلشان نبوده انجام شد.

قلاوند اظهار امیدواری کرد: طرح‌هایی که بر اثر سهل‌انگاری اجرا نشده است همراه با کانال کوی نیرو انجام و برای همیشه رفع خطر شود.

وی با بیان اینکه اقداماتی که باید در ساعت اولیه سیلاب انجام شود به علت کمبود امکانات صورت نگرفت، خاطرنشان کرد: با وجود کمبود امکانات و ماشین‌آلات، رفع خطر آب از کوی نیرو و دیگر مناطق انجام شد این در حالی بود که کوی نیرو بر اثر بارش شدید زیر دریاچه آب فرو رفت و چند هزار خانوار در این جریان دچار آسیب شدند و برخی مناطق ۱.۵ متر زیر آب رفتند.

نماینده مردم اندیمشک تصریح کرد: امدادرسانی و اسکان اهالی مناطق سیل زده و اقدامات اولیه امدادی با تقسیم کار ستاد بحران استانداری انجام شد.

وی افزود: خسارت‌ ناشی از سیل در نقاط مختلف باید بررسی و جمع آوری شود تا رسیدگی فوری صورت گیرد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
