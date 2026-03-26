انتقاد نماینده اندیمشک از قصور برخی دستگاهها در خصوص وقوع سیل در این شهرستان
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی گفت: سهلانگاری برخی نهادها برای اجرای طرحها و لایروبی در سالهای گذشته و امسال منجر به ایجاد خسارات فراوان در جریان سیل روز گذشته در این شهرستان شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، جهانبخش قلاوند امروز پنجشنبه بیان کرد: سیل روز گذشته که ناشی از بارش ۱۰۸ میلیمتر بارندگی در شهرستان اندیمشک در مدت ۴۰ دقیقه بود باعث شد مناطقی از شهرستان زیر بارش شدید و سیلاب قرار گیرد.
وی افزود: برخی منازل مسکونی بر اثر این بارندگی زیر آب رفت که با حضور استاندار خوزستان و ستاد بحران استان اقداماتی صورت گرفت ولی میزان خسارت و ورود آب به منازل در برخی مناطق مانند کوی نیرو و دیگر نقاط مانند کوی شهدا، کشتارگاه، کوی امیر و فرهنگیان و مسیر کانال اصلی معروف از سمت علی کمال به سمت قلعه لور، کوی نیرو و ولایت به صورت بحرانی درآمده است.
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی گفت: طرحهایی که استانداری، سازمان آب و برق و شهرداری اندیمشک قرار بود سالهای گذشته و امسال اجرا کنند عملیاتی نشدند و لایروبی لازم انجام نشده است.
وی با بیان اینکه اجرا نشدن سیلبندها و دیوارهای حفاظتی، خسارتهای زیادی به مردم وارد کرده است، افزود: هنوز آمار دقیقی از خسارت سیل به شهرستان در دسترس نیست و سیلاب به برخی مناطق اطراف اندیمشک از جمله شهرک صنعتی، پشمینهزار و روستاهای جنوب اندیمشک مانند روستای آزادی و مناطق عشایری خسارت زد و تعدادی از احشام در منطقه پشمینهزار را سیل برد.
قلاوند گفت: اقداماتی با حضور استاندار و ستاد بحران شهرستان در کوی نیرو انجام شد و بخشی از خطر سیل ترمیم و بخشی از آب تخلیه شد ولی ورود آب به منازل و محلات شهر در نقاط وسیعی منجر به خسارت شده است.
وی ادامه داد: نیمه شب چهارشنبه نشست ستاد بحران استان با حضور استاندار و معاونان، مسوولان شهرهای معین دزفول و شوش در اندیمشک برگزار و تصمیماتی گرفته شد.
نماینده مجلس بیان کرد: قرار است امروز برای دفع خطر هنگام بارشهای بعدی دیواره حفاظتی بخشی از کانال علی ترمیم و در مکانهای خطرناک نیوجرسی نصب شود.
وی افزود: پاکسازی منطقه سیل زده کوی نیرو و سایر نقاط نیز در برنامه است و اسکان خانوادهها و امداد و نجات نیز برای خانوادههایی که امکان اسکان در منازلشان نبوده انجام شد.
قلاوند اظهار امیدواری کرد: طرحهایی که بر اثر سهلانگاری اجرا نشده است همراه با کانال کوی نیرو انجام و برای همیشه رفع خطر شود.
وی با بیان اینکه اقداماتی که باید در ساعت اولیه سیلاب انجام شود به علت کمبود امکانات صورت نگرفت، خاطرنشان کرد: با وجود کمبود امکانات و ماشینآلات، رفع خطر آب از کوی نیرو و دیگر مناطق انجام شد این در حالی بود که کوی نیرو بر اثر بارش شدید زیر دریاچه آب فرو رفت و چند هزار خانوار در این جریان دچار آسیب شدند و برخی مناطق ۱.۵ متر زیر آب رفتند.
نماینده مردم اندیمشک تصریح کرد: امدادرسانی و اسکان اهالی مناطق سیل زده و اقدامات اولیه امدادی با تقسیم کار ستاد بحران استانداری انجام شد.
وی افزود: خسارت ناشی از سیل در نقاط مختلف باید بررسی و جمع آوری شود تا رسیدگی فوری صورت گیرد.