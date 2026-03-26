به گزارش ایلنا از قزوین، قدرت‌الله مهدیخانی با اشاره به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی اظهار داشت: فعالیت سامانه بارشی مستقر در سطح استان تا فردا جمعه به‌صورت رگبار، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد لحظه‌ای شدید ادامه خواهد داشت. این شرایط می‌تواند موجب اختلال در تردد شهری و بین‌شهری، لغزندگی جاده‌ها، افزایش سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر و جاری شدن سیلاب شود.

وی ضمن قدردانی از تلاش دستگاه‌های متولی در مدیریت و کنترل روانآب‌ها افزود: با وجود بارش‌های مناسب روز و شب گذشته، استان همچنان با کسری بارش نسبت به سال آبی گذشته مواجه است و صرفه‌جویی و مصرف بهینه منابع آبی باید در اولویت قرار گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استان همچنین خاطرنشان کرد: در شب گذشته، در چندین نقطه از استان به‌ویژه در زیرگذرها، آب‌گرفتگی معابر گزارش شده است و دستگاه‌های مسئول باید توجه و اقدامات بیشتری برای پیشگیری و کنترل این وضعیت داشته باشند.

مهدیخانی در پایان از شهروندان خواست از اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و نسبت به مقاوم‌سازی سازه‌های موقت اقدام کنند.

