هشدار مدیریت بحران قزوین درباره تداوم بارشها و احتمال سیلاب
مدیرکل مدیریت بحران استان نسبت به تداوم بارشها و احتمال وقوع آبگرفتگی و سیلاب در روز جمعه، 7 فروردینماه هشدار داد و بر لزوم حفظ آمادگی دستگاههای مسئول تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از قزوین، قدرتالله مهدیخانی با اشاره به پیشبینیهای سازمان هواشناسی اظهار داشت: فعالیت سامانه بارشی مستقر در سطح استان تا فردا جمعه بهصورت رگبار، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد لحظهای شدید ادامه خواهد داشت. این شرایط میتواند موجب اختلال در تردد شهری و بینشهری، لغزندگی جادهها، افزایش سطح آب رودخانهها، آبگرفتگی معابر و جاری شدن سیلاب شود.
وی ضمن قدردانی از تلاش دستگاههای متولی در مدیریت و کنترل روانآبها افزود: با وجود بارشهای مناسب روز و شب گذشته، استان همچنان با کسری بارش نسبت به سال آبی گذشته مواجه است و صرفهجویی و مصرف بهینه منابع آبی باید در اولویت قرار گیرد.
مدیرکل مدیریت بحران استان همچنین خاطرنشان کرد: در شب گذشته، در چندین نقطه از استان بهویژه در زیرگذرها، آبگرفتگی معابر گزارش شده است و دستگاههای مسئول باید توجه و اقدامات بیشتری برای پیشگیری و کنترل این وضعیت داشته باشند.
مهدیخانی در پایان از شهروندان خواست از اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کرده و نسبت به مقاومسازی سازههای موقت اقدام کنند.