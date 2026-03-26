کرمانشاه تا اواسط هفته آینده بارانی است
رشد ۲۶ درصدی بارشها
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از ورود سامانه بارشی جدید به جو استان از امروز (پنجشنبه) خبر داد و گفت: بارشهای استان نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، علیمحمد زورآوند با اشاره به بارشهای پیاپی چند وقت اخیر در سطح استان، اظهار کرد: سامانه بارشی با قدرت و رطوبت بیشتر از روز پنجشنبه (ششم فروردین) جو استان را تحت تاثیر قرار میدهد و تا اوایل هفته آینده فعالیت آن ادامه خواهد داشت.
وی از صدور هشدار سطح نارنجی برای فعالیت این سامانه بارشی یاد کرد و افزود: این سامانه باعث بارش باران، وزش باد نسبتا شدید، رگبار تگرگ و رعد و برق در سطح استان خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از احتمال بارش برف در نواحی سردسیر و همچنین ارتفاعات و گردنهها خبر داد و عنوان کرد: در زمان فعالیت این سامانه بارشی، روند کاهشی دمای هوا را نیز شاهد خواهیم بود.
به گفته زورآوند، شدت بارش حاصل از این سامانه را از ظهر پنجشنبه تا اواخر وقت روز جمعه و خصوصا در نواحی غربی و جنوبی استان شاهد خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: احتمال آبگرفتگی معابر، رواناب و سیلابی شدن مسیلها نیز وجود دارد.
به گفته مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه، از روز یکشنبه (نهم فروردین) موقتا از ناپایداری جوی در کرمانشاه کاسته میشود اما از روز دوشنبه( دهم فروردین) سامانه بارشی دیگری دوباره جو استان را تحت تاثیر قرار میدهد و تا روز سهشنبه در کرمانشاه فعال است.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه درباره آخرین وضعیت بارندگی در استان نیز یادآور شد: میانگین بارشهای استان از ابتدای سال زراعی جاری (ابتدای مهر ۱۴۰۴) تاکنون ۳۷۶ میلیمتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۱۰ درصد رشد داشته است.
زورآوند میانگین بارش شهر کرمانشاه از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون را نیز حدود ۳۱۱ میلیمتر اعلام کرد و ادامه داد: بارشهای کرمانشاه هم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد و نسبت به بلندمدت پنج درصد بیشتر شده است.
وی بیشترین بارش ثبت شده در استان در سال زراعی جاری را نیز مربوط به پاوه و به میزان ۷۶۴ میلیمتر دانست که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۶ درصد و نسبت به دوره بلند مدت ۲۷ درصد رشد داشته و گفت: کمترین بارش نیز مربوط به سنقر و کلیایی و به میزان ۱۹۱ میلیمتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۲۰ درصد کاهش داشته است.