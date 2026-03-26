پنج سرنشین خودروی سواری گرفتار شده در رودخانه جنگل بردگان شهر ریز نجات یافت

پنج سرنشین خودروی سواری گرفتار شده در رودخانه جنگل بردگان شهر ریز نجات یافت
سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان جم از رهاسازی یک خودروی سواری گرفتار در آب و نجات پنج سرنشین آن با تلاش نیروهای امدادی خبر داد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل مرادی پنجشنبه ۶ فروردین در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی مردمی از سوی خانه‌های هلال شهرهای ریز و انارستان مبنی بر گرفتار شدن یک دستگاه خودروی سواری رونیز در آب، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهر جم به همراه نیروهای پشتیبان خانه‌های هلال ریز و انارستان به محل حادثه اعزام شدند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان جم با بیان اینکه این خودرو پنج سرنشین داشت، افزود: نجاتگران پس از رسیدن به محل حادثه و انجام اقدامات اولیه امدادی، موفق شدند خودروی گرفتار شده را از آب خارج کنند.

وی ادامه داد: پس از رهاسازی خودرو، سرنشینان حادثه‌دیده توسط نیروهای امدادی به محل امن منتقل شدند.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
