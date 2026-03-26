پنج سرنشین خودروی سواری گرفتار شده در رودخانه جنگل بردگان شهر ریز نجات یافت

به گزارش ایلنا، اسماعیل مرادی پنجشنبه ۶ فروردین در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی مردمی از سوی خانه‌های هلال شهرهای ریز و انارستان مبنی بر گرفتار شدن یک دستگاه خودروی سواری رونیز در آب، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهر جم به همراه نیروهای پشتیبان خانه‌های هلال ریز و انارستان به محل حادثه اعزام شدند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان جم با بیان اینکه این خودرو پنج سرنشین داشت، افزود: نجاتگران پس از رسیدن به محل حادثه و انجام اقدامات اولیه امدادی، موفق شدند خودروی گرفتار شده را از آب خارج کنند.

وی ادامه داد: پس از رهاسازی خودرو، سرنشینان حادثه‌دیده توسط نیروهای امدادی به محل امن منتقل شدند.

