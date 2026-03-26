دادستان مرکز استان:

اموال ۱۶ مزدور همکار دشمن آمریکایی-صهیونی در گلستان در حال شناسایی است/ اسم دو چهره مشهور در میان حامیان تروریست‌ها

دادستان مرکز استان گلستان از شناسایی اموال ثبتی ۱۶ نفر از مزدوران همکار دشمن تروریست آمریکایی-صهیونی در استان خبر داد و گفت: اموال این افراد در حال شناسایی است و توقیف خواهد شد.

به گزارش ایلنا از گلستان، مهدی رزاقی نژاد با بیان این که همه این افراد به حمایت از مزدوران وابسته به رژیم صهیونیستی و دولت ترویست آمریکا پرداخته‌اند و ساکن خارج از ایران هستند، گفت: با کمک دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، راهور، بورس و شورای هماهنگی بانک‌ها، همچنین سامانه سهام قوه قضائیه اموال این افراد در حال شناسایی است و پرونده در دادسرای مرکز استان تشکیل شده است.

رزاقی نژاد، با اشاره به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، گفت: اموال این افراد بر اساس این قانون در حال شناسایی است و توقیف خواهد شد.

وی ادامه داد: طبق این قانون اموال همه کسانی که به هر نحو با دشمن چه به صورت عملی و چه به صورت فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی همکاری می‌کنند، مصادره می‌شود.

وی ادامه داد: در بین این افراد نام دو چهره مشهور هم وجود دارد که به محض نهایی شدن، اطلاع رسانی خواهد شد.

