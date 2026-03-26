اقامت بیش از ۱۷ هزار مسافر نوروزی در آذربایجان غربی

به‌ گزارش ایلنا، مرتضی صفری در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به آمار سفرهای نوروزی از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۴ فروردین ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت ۱۷ هزار و ۱۴۷ مسافر نوروزی در مراکز اقامتی استان اقامت داشته‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: در این مدت ۸۲ هزار و ۳۰۰ نفر از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی استان بازدید داشته‌اند و از این تعداد یک هزار و ۴۱۲ از میراث جهانی تخت سلیمان تکاب بازدید کرده‌اند.

وی ادامه داد: ۵۷ هزار و ۶۳۹ نفر تردد از مرزهای استان به ثبت رسیده که بیشترین تعداد تردد مسافران با ۲۵ هزار و ۹۱۵ نفر مربوط به مرز رازی خوی است.

برپایی ۲۰ بازارچه صنایع‌دستی در آذربایجان غربی

صفری گفت: همچنین،۲۰ بازارچه صنایع‌دستی به‌مناسبت ایام نوروز در سطح استان دایر شده است که از این تعداد ۱۳ مورد از نوع دائمی بوده و هفت مورد نیز بازارچه موقت هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: در کنار این بازارچه‌های صنایع‌دستی، ۵۹ کارگاه صنایع‌دستی نیز برای بازدید مسافران نوروزی فعال بوده و آماده بازدید مسافران هستند.

وی ادامه داد: در طول ایام نوروز حدود دو هزار نفر از بازارچه‌های صنایع‌دستی استان بازدید داشته‌اند و اغلب این بازارچه‌های در بناهای تاریخی سطح استان برپا شده‌اند.

