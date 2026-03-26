بهای جدید بلیط اعتباری و تک سفره متروی تبریز در سال ۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، به اطلاع همشهریان عزیز و مسافران گرامی مترو می‌رساند به استناد ابلاغیه تعرفه شهرداری، از ۶ فروردین ماه سال ۱۴۰۵ نرخ جدید بهای بلیط متروی تبریز به شرح ذیل اعلام شد:

بهای بلیط کارت اعتباری به ازای هر سفر: ۶۰۰۰ تومان

بهای بلیط کاغذی تک سفره: ۷۰۰۰ تومان

تبصره ۱: استفاده از مترو برای جانبازان و ایثارگران و خانواده‌های شهدا به استناد ماده ۴۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با ارائه کارت تردد ویژه (منزلت) صادره از سوی شهرداری، صرفاً برای صاحب کارت رایگان خواهد بود.

تبصره۲: استفاده از مترو برای معلولین با ارائه کارت شناسایی صادره از بهزیستی رایگان خواهد بود.

انتهای پیام/