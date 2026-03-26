بهای جدید بلیط اعتباری و تک سفره متروی تبریز در سال ۱۴۰۵ اعلام شد

به استناد ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۵ شهرداری تبریز، از ۶ فروردین ماه سال ۱۴۰۵، نرخ جدید بلیط متروی تبریز اعمال می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، به اطلاع همشهریان عزیز و مسافران گرامی مترو می‌رساند به استناد ابلاغیه تعرفه شهرداری، از ۶ فروردین ماه سال ۱۴۰۵ نرخ جدید بهای بلیط متروی تبریز به شرح ذیل اعلام شد:

 بهای بلیط کارت اعتباری به ازای هر سفر:  ۶۰۰۰ تومان 

بهای بلیط کاغذی تک سفره:  ۷۰۰۰  تومان 

  تبصره ۱:  استفاده از مترو برای جانبازان و ایثارگران و خانواده‌های شهدا به استناد ماده  ۴۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با ارائه کارت تردد ویژه (منزلت) صادره از سوی شهرداری، صرفاً برای صاحب کارت رایگان خواهد بود.  

 تبصره۲: استفاده از مترو برای معلولین با ارائه کارت شناسایی صادره از  بهزیستی رایگان خواهد بود.

