بهای جدید بلیط اعتباری و تک سفره متروی تبریز در سال ۱۴۰۵ اعلام شد
به استناد ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۵ شهرداری تبریز، از ۶ فروردین ماه سال ۱۴۰۵، نرخ جدید بلیط متروی تبریز اعمال می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، به اطلاع همشهریان عزیز و مسافران گرامی مترو میرساند به استناد ابلاغیه تعرفه شهرداری، از ۶ فروردین ماه سال ۱۴۰۵ نرخ جدید بهای بلیط متروی تبریز به شرح ذیل اعلام شد:
بهای بلیط کارت اعتباری به ازای هر سفر: ۶۰۰۰ تومان
بهای بلیط کاغذی تک سفره: ۷۰۰۰ تومان
تبصره ۱: استفاده از مترو برای جانبازان و ایثارگران و خانوادههای شهدا به استناد ماده ۴۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با ارائه کارت تردد ویژه (منزلت) صادره از سوی شهرداری، صرفاً برای صاحب کارت رایگان خواهد بود.
تبصره۲: استفاده از مترو برای معلولین با ارائه کارت شناسایی صادره از بهزیستی رایگان خواهد بود.