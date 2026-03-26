هشدار جدی به مردم در خصوص بسته‌های انفجاری

دشمن آمریکایی صهیونیستی بعد از ناکامی در حملات نظامی خود و بعد از سیلی خوردن از مردم ایران در اقدامی جنایتکارانه و کور بسته‌های قابل انفجاری را در بعضی از مناطق شیراز به وسیله هواپیما رها کرده که لازم است شهروندان از نزدیک شدن و تماس با آنها به شدت خودداری کنند.

به گزارش ایلنا، این بسته‌های انفجاری شبیه کنسرو آماده بوده و مقداری بزرگتر از قوطی‌های تن ماهی و حاوی مواد منفجره‌ای است که بعد از بازگشایی منفجر شده و باعث تلفات جانی می شود. 

هر چند نیروهای نظامی و امنیتی در حال جمع آوری آن هستند، اما از شهروندان درخواست می شود بعد از مشاهده این بسته‌های مشکوک از آن فاصله گرفته و موقعیت دقیق آن را به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی گزارش دهند.

این بسته‌ها در آسمان حومه جنوبی شیراز، خصوصا در روستای کفری رها شده و متأسفانه باعث شهادت چند نفر از مردم در این مناطق شده است.

این قوطی های انفجاری توسط هواپیما در روستای بخش قره باغ شیراز نیز توسط هواپیما شلیک شده که ۵ نفر اهالی روستا به شهادت رسیدند و مابقی در حال خنثی سازی و جمع آوری توسط مسئولین امر می‌باشد.

