هشدار جدی به مردم در خصوص بستههای انفجاری
دشمن آمریکایی صهیونیستی بعد از ناکامی در حملات نظامی خود و بعد از سیلی خوردن از مردم ایران در اقدامی جنایتکارانه و کور بستههای قابل انفجاری را در بعضی از مناطق شیراز به وسیله هواپیما رها کرده که لازم است شهروندان از نزدیک شدن و تماس با آنها به شدت خودداری کنند.
به گزارش ایلنا، این بستههای انفجاری شبیه کنسرو آماده بوده و مقداری بزرگتر از قوطیهای تن ماهی و حاوی مواد منفجرهای است که بعد از بازگشایی منفجر شده و باعث تلفات جانی می شود.
هر چند نیروهای نظامی و امنیتی در حال جمع آوری آن هستند، اما از شهروندان درخواست می شود بعد از مشاهده این بستههای مشکوک از آن فاصله گرفته و موقعیت دقیق آن را به دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی گزارش دهند.
این بستهها در آسمان حومه جنوبی شیراز، خصوصا در روستای کفری رها شده و متأسفانه باعث شهادت چند نفر از مردم در این مناطق شده است.
این قوطی های انفجاری توسط هواپیما در روستای بخش قره باغ شیراز نیز توسط هواپیما شلیک شده که ۵ نفر اهالی روستا به شهادت رسیدند و مابقی در حال خنثی سازی و جمع آوری توسط مسئولین امر میباشد.