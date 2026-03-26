هشدار قرمز هواشناسی برای فارس

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: این پدیده جوی از بعدازظهر پنج‌شنبه، ششم فروردین آغاز شده و تا اوایل وقت جمعه، هفتم فروردین ادامه خواهد داشت. سامانه بارشی تشدید شده و هشدار سطح قرمز شماره یک استان فارس در پی هشدار سطح نارنجی شماره یک صادر شده است.

این سامانه همراه با وزش باد شدید، رگبارهای سنگین باران، رعدوبرق شدید و احتمال بارش تگرگ در نواحی مرتفع شمالی است. همچنین در مناطق سردسیر احتمال بارش برف و کولاک همراه با کاهش شدید دید وجود دارد.

علاوه بر این، به‌ویژه مناطق شمال غرب، مرکز، جنوب غرب استان و شهر شیراز در معرض تأثیر این سامانه قرار خواهند داشت.

‌در ادامه این اطلاعیه آمده است: نسبت به اختلال گسترده در تردد شهری و جاده‌ای، به‌ویژه در محورهای کوهستانی، وقوع سیلاب ناگهانی در مسیل‌ها و مناطق شیب‌دار، آب‌گرفتگی شدید معابر، خسارت به سازه‌های سبک، گلخانه‌ها و تأسیسات، خسارت به محصولات کشاورزی، شکستن درختان و آسیب به خودروها بر اثر تگرگ و کاهش دید و احتمال انسداد محورها هنگام فعالیت این سامانه هشدار داد.

انتهای پیام/