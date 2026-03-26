هشدار قرمز هواشناسی برای فارس
اداره هواشناسی فارس با اعلام هشدار سطح قرمز در پی هشدار قبلی نارنجی، از تشدید سامانه بارشی در استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: این پدیده جوی از بعدازظهر پنجشنبه، ششم فروردین آغاز شده و تا اوایل وقت جمعه، هفتم فروردین ادامه خواهد داشت. سامانه بارشی تشدید شده و هشدار سطح قرمز شماره یک استان فارس در پی هشدار سطح نارنجی شماره یک صادر شده است.
در این اطلاعیه آمده است: زمان شروع این پدیده از بعدازظهر پنجشنبه، ششم فروردین آغاز شده و تا اوایل وقت جمعه، هفتم فروردین ادامه خواهد داشت.
این سامانه همراه با وزش باد شدید، رگبارهای سنگین باران، رعدوبرق شدید و احتمال بارش تگرگ در نواحی مرتفع شمالی است. همچنین در مناطق سردسیر احتمال بارش برف و کولاک همراه با کاهش شدید دید وجود دارد.
علاوه بر این، بهویژه مناطق شمال غرب، مرکز، جنوب غرب استان و شهر شیراز در معرض تأثیر این سامانه قرار خواهند داشت.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: نسبت به اختلال گسترده در تردد شهری و جادهای، بهویژه در محورهای کوهستانی، وقوع سیلاب ناگهانی در مسیلها و مناطق شیبدار، آبگرفتگی شدید معابر، خسارت به سازههای سبک، گلخانهها و تأسیسات، خسارت به محصولات کشاورزی، شکستن درختان و آسیب به خودروها بر اثر تگرگ و کاهش دید و احتمال انسداد محورها هنگام فعالیت این سامانه هشدار داد.