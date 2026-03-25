حمل گندم به مقصد آذربایجان شرقی بدون وقفه ادامه دارد

حمل گندم به مقصد آذربایجان شرقی بدون وقفه ادامه دارد
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی آذربایجان شرقی گفت: روند حمل گندم به مقصد استان به‌ صورت مستمر و بدون وقفه در حال انجام است.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، حمید هاشم‌زاده روز چهارشنبه در بازدید از روند تخلیه و بارگیری گندم اظهار کرد: عملیات حمل و تخلیه گندم حتی در ایام تعطیلات نوروز نیز بدون وقفه ادامه دارد.

وی افزود: مجموعه شرکت بازرگانی دولتی ایران با تمام توان در تلاش است تا از بروز هرگونه کمبود در حوزه تامین آرد و نان در کشور جلوگیری شود.

