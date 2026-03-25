به‌ گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، احمد حمزه‌زاده با اشاره به داده‌های پایش مشترکین تلفن‌همراه سه اپراتور اصلی کشور (همراه اول، ایرانسل و رایتل) بیان کرد: از آغاز جنگ رمضان تا دوم فروردین‌ماه، در مجموع ۷۵۸ هزار و ۸۳۱ سیم‌کارت وارد آذربایجان‌شرقی شده و این استان پس از مازندران و گیلان در رتبه سوم مقاصد سفرهای نوروزی کشور قرار گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی در ادامه با اشاره به آمادگی مجموعه‌های مرتبط با سفر در استان گفت: مدیریت چنین حجمی از سفرهای نوروزی بدون زیرساخت‌های فعال و هماهنگی میدانی کمیته‌های ۱۵ گانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان ممکن نبود.

وی افزود: در حال حاضر تمامی تأسیسات گردشگری شامل هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مجتمع‌های خدمات بین‌راهی و مراکز پذیرایی استان در آمادگی کامل برای ارائه خدمات قرار دارند.

حمزه‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد مدیریت استان در این دوره، حفظ جریان سفر مسئولانه و ایمن در کنار رعایت کامل ضوابط و ملاحظات کشور در شرایط جنگی است. آذربایجان‌شرقی در این مسیر تلاش کرده ضمن حفظ آرامش و امنیت استان، شرایط لازم برای حضور مسافران و ارائه خدمات مناسب را نیز فراهم کند.

انتهای پیام/