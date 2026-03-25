آذربایجانشرقی سومین مقصد سفرهای نوروزی در میانه جنگ تحمیلی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی گفت: بر اساس دادههای مشترکین تلفن همراه سه اپراتور کشور، از آغاز جنگ رمضان تا دوم فروردینماه بیش از ۷۵۸ هزار سیمکارت وارد آذربایجانشرقی شده و این استان در رتبه سوم مقاصد سفر قرار دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، احمد حمزهزاده با اشاره به دادههای پایش مشترکین تلفنهمراه سه اپراتور اصلی کشور (همراه اول، ایرانسل و رایتل) بیان کرد: از آغاز جنگ رمضان تا دوم فروردینماه، در مجموع ۷۵۸ هزار و ۸۳۱ سیمکارت وارد آذربایجانشرقی شده و این استان پس از مازندران و گیلان در رتبه سوم مقاصد سفرهای نوروزی کشور قرار گرفته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی در ادامه با اشاره به آمادگی مجموعههای مرتبط با سفر در استان گفت: مدیریت چنین حجمی از سفرهای نوروزی بدون زیرساختهای فعال و هماهنگی میدانی کمیتههای ۱۵ گانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان ممکن نبود.
وی افزود: در حال حاضر تمامی تأسیسات گردشگری شامل هتلها، مهمانپذیرها، اقامتگاههای بومگردی، مجتمعهای خدمات بینراهی و مراکز پذیرایی استان در آمادگی کامل برای ارائه خدمات قرار دارند.
حمزهزاده در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد مدیریت استان در این دوره، حفظ جریان سفر مسئولانه و ایمن در کنار رعایت کامل ضوابط و ملاحظات کشور در شرایط جنگی است. آذربایجانشرقی در این مسیر تلاش کرده ضمن حفظ آرامش و امنیت استان، شرایط لازم برای حضور مسافران و ارائه خدمات مناسب را نیز فراهم کند.