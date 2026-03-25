خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امدادرسانی به مصدوم حادثه برخورد رخ‌به‌رخ کامیون با پراید در محور اردل – جونقان

امدادرسانی به مصدوم حادثه برخورد رخ‌به‌رخ کامیون با پراید در محور اردل – جونقان
کد خبر : 1765460
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به مصدوم حادثه برخورد رخ‌به‌رخ یک دستگاه کامیون با خودروی پراید در محور اردل به جونقان خبر داد.

 به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: امروز خبری مبنی بر وقوع تصادف رخ‌به‌رخ یک دستگاه کامیون با خودروی پراید در محور اردل – جونقان دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهدای اردل (یادمان فداکار خدمت سید محمدمهدی حسینی) به محل حادثه اعزام شدند.

طاهری بیان کرد: نیروهای امدادی پس از حضور در محل حادثه، اقدامات لازم از جمله ارزیابی اولیه، ایمن‌سازی و تثبیت صحنه را انجام دادند.

وی عنوان کرد:  با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات، عملیات رهاسازی فرد مصدوم را با موفقیت به پایان رسانده و پس از انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی وی را به عوامل اورژانس تحویل دادند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار