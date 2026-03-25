امدادرسانی به مصدوم حادثه برخورد رخبهرخ کامیون با پراید در محور اردل – جونقان
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به مصدوم حادثه برخورد رخبهرخ یک دستگاه کامیون با خودروی پراید در محور اردل به جونقان خبر داد.
به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: امروز خبری مبنی بر وقوع تصادف رخبهرخ یک دستگاه کامیون با خودروی پراید در محور اردل – جونقان دریافت شد.
وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهدای اردل (یادمان فداکار خدمت سید محمدمهدی حسینی) به محل حادثه اعزام شدند.
طاهری بیان کرد: نیروهای امدادی پس از حضور در محل حادثه، اقدامات لازم از جمله ارزیابی اولیه، ایمنسازی و تثبیت صحنه را انجام دادند.
وی عنوان کرد: با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات، عملیات رهاسازی فرد مصدوم را با موفقیت به پایان رسانده و پس از انجام اقدامات پیشبیمارستانی وی را به عوامل اورژانس تحویل دادند.