به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: امروز خبری مبنی بر وقوع تصادف رخ‌به‌رخ یک دستگاه کامیون با خودروی پراید در محور اردل – جونقان دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهدای اردل (یادمان فداکار خدمت سید محمدمهدی حسینی) به محل حادثه اعزام شدند.

طاهری بیان کرد: نیروهای امدادی پس از حضور در محل حادثه، اقدامات لازم از جمله ارزیابی اولیه، ایمن‌سازی و تثبیت صحنه را انجام دادند.

وی عنوان کرد: با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات، عملیات رهاسازی فرد مصدوم را با موفقیت به پایان رسانده و پس از انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی وی را به عوامل اورژانس تحویل دادند.

