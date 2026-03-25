رئیس ستاد توسعه عتبات البرز مطرح کرد:
مشارکت ستاد عتبات البرز در طرح ساخت مدرسه میناب/ حضور موکبداران در خط مقدم خدمترسانی به مردم
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز با تأکید بر تداوم خدمترسانی جهادی در شرایط حساس کنونی از مشارکت در طرح ساخت مدرسه شهرستان میناب خبر داد و گفت که موکبداران در ایام جنگ جهادی ایستادهاند.
به گزارش ایلنا از البرز، احمد رحمانیفر با اشاره به بیعت ستاد توسعه و بازسازی عتبات استان البرز به بیعت با مقام معظم رهبری از نقش مهم مواکب در ایام جنگ تحمیلی اخیر یاد کرد و اظهار کرد: خادمان ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز همانند دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه، از نخستین لحظات آغازین تاکنون با فعالسازی تمامی ظرفیتهای موجود در قالب مواکب، در خط مقدم خدمترسانی حضور داشتهاند.
وی با اشاره به ابعاد مختلف فعالیتهای این ستاد افزود: مواکب تحت پوشش این ستاد علاوه بر پذیرایی از مردم، در حوزههای فرهنگی، درمانی، خدمات جهادی و سازندگی نیز فعالیت میکنند که تمامی این اقدامات در راستای خدمت به مردم و پشتیبانی از جبهه مقاومت انجام میشود.
رحمانیفر در ادامه گفت: ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات بهصورت کشوری در طرح ساخت مدرسه شهرستان میناب مشارکت خواهد داشت و استان البرز نیز در اجرای این طرحها سهیم خواهد بود.
وی همچنین از اجرای طرح معنوی «هدیهای به رهبر شهیدم» در سطح کشور خبر داد و افزود: این طرح بهصورت سراسری توسط ستاد عتبات عالیات در حال برگزاری است و علاقهمندان میتوانند برای اطلاع از جزئیات و نحوه مشارکت، به کانال رسمی ستاد مراجعه کنند.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی موکبداران گفت: این تلاشهای مخلصانه نمونهای از ایمان و بصیرت انقلابی در این برهه تاریخی است و تداوم خدمترسانی تا تحقق اهداف پیشبینیشده از رویکردهای اصلی این ستاد به شمار میرود.
رحمانیفر در پایان با تأکید بر آمادگی کامل ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز برای ادامه فعالیتهای جهادی، این تلاشها را نمادی از وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی دانست.