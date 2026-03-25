به گزارش ایلنا، علیرضا رئیسی در گفت و گو با خبرنگاران در بوشهر اظهار کرد: در پی حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی، ۱۹۰ مرکز بهداشتی، درمانی و آموزشی در سطح کشور دچار آسیب شده است.

وی با اشاره به اینکه ۱۲ بیمارستان در کشور از چرخه ارائه خدمت به بیماران خارج شده است اضافه کرد: یکی از بیمارستان‌هایی که مورد حمله ناجوانمردانه و غیرانسانی شده، بیماارستاان شهدای خلیج فارس بوشهر است.

معاون وزیر بهداشت گفت: در بخش اطفال بیمارستان شهدای خیج فارس بوشهر تعداد زیادی از اطفال بستری بودند ولی بیماران و پرسنل درمان با مشکلات زیادی روبرو شدند و با تلاش کادر درمان، در چند ساعت بیماران به محل دیگری منتقل شدند و زنجیره خدمت قطع نشده است.

رئیسی تصریح کرد: در حوزه سلامت، تامین دارو و خدمات بهداشتی و درمانی هیچ کمبودی وجود ندارد و خللی در ارائه خدمت ایجاد نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه نقاط مختلف استان بوشهر هر روز مورد حمله دشمن قرار می‌گیرد تصریح کرد: فعالان حوزه سلامت به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت به مردم هستند.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: بیمارستان یک محل برای درمان است و آمریکا و اسرائیل که بویی از شرافت و انسانیت ندارند، این اماکن را مورد حمله قرار می‌دهند. در استان بوشهر حتی آمبولانس هوایی را از بین برده‌اند.

وی با اشاره به شهادت بیش از ۱۰ نفر از کادر سلامت، افزود: ۲۴ نفر از مراجعین به مراکز بهداشتی و درمانی نیز به شهادت رسیدند.

رئیسی از مجروح شدن ۵۰۰ نفر در استان بوشهر خاطرنشان کرد: خسارت‌های بسیار زیادی به مراکز سلامت وارد شده است که تلاش داریم در سریع‌ترین زمان زمینه خدمات‌رسانی مناسب به مردم فراهم شود.

