سامانه بارشی تا جمعه میهمان اصفهان است

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی از فعالیت سامانه بارشی تا اواخر روز جمعه هفتم فروردین ماه در سراسر استان خبرداد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، لیلا امینی  اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان دهنده تداوم متناوب ناپایداری‌های جوی و فعالیت سامانه بارشی تا اواخر روز جمعه هفتم فروردین ماه در تمامی مناطق استان است.

وی ادامه داد: فعالیت این سامانه به صورت افزایش ابر، مه آلودی هوا، رگبار و رعدو برق، وزش باد شدید موقتی وتندبادلحظه ای خواهد بود و ریزش برف در مناطق سردسیر نیز پیش بینی می شود.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دما طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت: بیشینه و کمینه دمای کلانشهر اصفهان (مرکز استان) بین ۱۸ و هفت درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

امینی افزود: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۴ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین با کمینه دمای یک درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
