سامانه بارشی تا جمعه میهمان اصفهان است

به گزارش ایلنا از اصفهان، لیلا امینی اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان دهنده تداوم متناوب ناپایداری‌های جوی و فعالیت سامانه بارشی تا اواخر روز جمعه هفتم فروردین ماه در تمامی مناطق استان است.

وی ادامه داد: فعالیت این سامانه به صورت افزایش ابر، مه آلودی هوا، رگبار و رعدو برق، وزش باد شدید موقتی وتندبادلحظه ای خواهد بود و ریزش برف در مناطق سردسیر نیز پیش بینی می شود.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دما طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت: بیشینه و کمینه دمای کلانشهر اصفهان (مرکز استان) بین ۱۸ و هفت درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

امینی افزود: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۴ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین با کمینه دمای یک درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.

