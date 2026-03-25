به گزارش ایلنا، حمزه فدایی اظهار داشت: شب گذشته در جریان گشت و کنترل محیط‌بانان در این منطقه، دو نفر از متخلفان شناخته‌شده که اقدام به شروع شکار غیرمجاز کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: ازمتخلفان یک قبضه سلاح برنو دوربین‌دار، ۲۳ عدد فشنگ، یک دستگاه دوربین شکاری و یک عدد کوله‌پشتی کشف و ضبط شد.

فدایی گفت: متخلفان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

