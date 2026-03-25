دو متخلف شروع به شکار غیرمجاز در پارک ملی و منطقه حفاظت‌شده تنگ صیاد چهارمحال و بختیاری دستگیر شدند

رئیس پارک ملی و منطقه حفاظت‌شده تنگ صیاد چهارمحال و بختیاری گفت: دو متخلف شکار غیرمجاز در گشت و کنترل شبانه محیط‌بانان پارک ملی و منطقه حفاظت‌شده تنگ صیاد دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا، حمزه فدایی اظهار داشت: شب گذشته در جریان گشت و کنترل محیط‌بانان در این منطقه، دو نفر از متخلفان شناخته‌شده که اقدام به شروع شکار غیرمجاز کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: ازمتخلفان یک قبضه سلاح برنو دوربین‌دار، ۲۳ عدد فشنگ، یک دستگاه دوربین شکاری و یک عدد کوله‌پشتی کشف و ضبط شد.

فدایی گفت: متخلفان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

 

