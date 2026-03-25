خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تداوم نصب شیشه واحدهای خسارت‌دیده در ارومیه/شیشه های ۱۸۰ واحد مسکونی نصب شد

تداوم نصب شیشه واحدهای خسارت‌دیده در ارومیه/شیشه های ۱۸۰ واحد مسکونی نصب شد
کد خبر : 1765415
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر بنیاد مسکن آذربایجان‌غربی گفت: با آغاز مرحله بازسازی واحدهای خسارت از جنگ رمضان در استان، در چند روز اخیر ۱۲ اکیپ ۲ نفری در ارومیه برای نصب شیشه‌ها فعال شده است.

به گزارش ایلنا، علیرضا مقدم بیان کرد: هم‌اکنون شیشه‌های خسارت‌دیده حدود ۱۸۰ ساختمان در شهرستان ارومیه به صورت کامل تعویض و‌ نصب شده است.

وی ادامه داد: این نصب‌ها‌ در‌ حجم حدود ۶ هزار مترمربعی بوده که توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام شده و تا تعویض و‌ نصب همه شیشه‌های خسارت‌دیده ادامه خواهد داشت و‌ در شهرستان‌ها نیز این فرآیند در حال آغاز است.

مقدم اظهار کرد: آواربرداری واحدهای تخریبی و همچنین ارزیابی و مرحله تکمیل پرونده‌ها از دیگر شاخص‌های اجرایی بوده که در حال انجام است.

وی افزود: مالکین واحدهایی که در زمان حضور این گروه در منزل نبودند می‌توانند به شماره‌ تماس‌های ۰۹۳۸۰۹۱۴۹۹۳ و ۰۹۰۵۰۲۴۰۴۶۵ در ساعات ۸ الی ۱۶ اطلاع دهند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار