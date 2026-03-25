تداوم نصب شیشه واحدهای خسارتدیده در ارومیه/شیشه های ۱۸۰ واحد مسکونی نصب شد
مدیر بنیاد مسکن آذربایجانغربی گفت: با آغاز مرحله بازسازی واحدهای خسارت از جنگ رمضان در استان، در چند روز اخیر ۱۲ اکیپ ۲ نفری در ارومیه برای نصب شیشهها فعال شده است.
به گزارش ایلنا، علیرضا مقدم بیان کرد: هماکنون شیشههای خسارتدیده حدود ۱۸۰ ساختمان در شهرستان ارومیه به صورت کامل تعویض و نصب شده است.
وی ادامه داد: این نصبها در حجم حدود ۶ هزار مترمربعی بوده که توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام شده و تا تعویض و نصب همه شیشههای خسارتدیده ادامه خواهد داشت و در شهرستانها نیز این فرآیند در حال آغاز است.
مقدم اظهار کرد: آواربرداری واحدهای تخریبی و همچنین ارزیابی و مرحله تکمیل پروندهها از دیگر شاخصهای اجرایی بوده که در حال انجام است.
وی افزود: مالکین واحدهایی که در زمان حضور این گروه در منزل نبودند میتوانند به شماره تماسهای ۰۹۳۸۰۹۱۴۹۹۳ و ۰۹۰۵۰۲۴۰۴۶۵ در ساعات ۸ الی ۱۶ اطلاع دهند.