فعالیت دورکاری کارمندان ادارات البرز در روز پنجشنبه ۶ فروردین

به گزارش ایلنا از البرز، مهدی فراهانی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز با اشاره به امکان دورکاری کارمندان ادارات استان در روز پنجشنبه ۶ فروردین ماه، اظهار کرد: تمامی کارمندان ادارات استان البرز می‌توانند با نظر مدیران ارشد خود به دورکاری بروند.

وی افزود: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، مراکز درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی و مدیران روابط عمومی و اطلاع رسانی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.

معاون استانداری البرز گفت: همچنین تمام رده‌های مدیریتی استان البرز نیز از شمول دورکاری مستثنی بوده و موظف به حضور در محل کار هستند.

انتهای پیام/