به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، مریم مهدوی با اعلام این خبر گفت: در راستای حمایت از هم‌وطنان و آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث جنگی اخیر، با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با انجمن حرفه‌ای واحدهای اقامتی استان، مراکز اقامتی رسمی سطح استان آماده ارائه خدمات با تخفیف 50 درصدی به این عزیزان هستند.

وی افزود: امروز جامعه واحدهای اقامتی استان با تمام توان پای کار آمده‌اند تا با کاهش هزینه‌های اقامت، بستر آرامش و اسکان شایسته را برای آسیب‌دیدگان فراهم کنند.

سرپرست میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان در پایان خاطرنشان کرد: تیم‌های نظارتی ستاد اجرایی خدمات سفر استان بر حسن اجرای این مصوبه و کیفیت خدمات‌رسانی در این مراکز نظارت دقیق دارند تا این میزبانی در کمال تکریم و احترام به هم‌وطنان عزیز انجام شود.

