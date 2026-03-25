معاون وزیر صمت:
فارس باید به قطب اکتشافات فناورانه و بهرهبرداری علمی تبدیل شود
معاون وزیر صمت برنامههای توسعه فعالیتهای معدنی، چگونگی تسهیل فرآیندهای اداری و راهکارهای رفع موانع اجرایی در حوزه معدن استان را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش ایلنا، وجیهالله جعفری در نشست مشترک با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس و با حضور مدیرکل کل زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی جنوب کشور دراستان فارس ،گفت: استان فارس طی سالهای اخیر به یکی از مناطق مهم در زمینه استخراج و فرآوری مواد معدنی تبدیل شده است.
جعفری با اشاره به جایگاه خاص فارس در ذخایر معدنی کشور، گفت: برای دستیابی به اهداف سال ۱۴۰۵، نیازمند رویکرد علمی، سرعتبخشی به مدیریت استفاده گستردهتر از فناوریهای نوین در زنجیره اکتشاف تا فرآوری هستیم.
وی با بیان اینکه بخش بیشتر و قابلتوجهی از ظرفیتهای معدنی فارس باید شناسایی یا بهرهبرداری بهینه بشود، افزود: سیاست اصلی وزارتخانه ایجاد شرایط برای سرمایهگذاری پایدار، کاهش موانع و فراهمسازی زیرساختهای لازم برای فعالیت قانونی و موثر بهرهبرداران است.
جعفری همچنین تأکید کرد: برنامه وزارتخانه این است که فارس را به استان پیشرو در اکتشافات فناوریمحور تبدیل کنیم.
معاون وزیر صمت افزود: ارتقای فرآیندهای صدور مجوز، رفع معارضات محلی و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز فعالیتهای معدنی باید با هماهنگی بیشتر دستگاههای مرتبط دنبال شود تا فعالان این حوزه با امنیت و سرعت بالاتر فعالیت کنند.
حمایت از بخش خصوصی و نوسازی زیرساختها، پیشنیاز جهش معدنی فارس است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس نیز با ارائه گزارشی از وضعیت واحدهای فعال و پهنههای معدنی استان اظهار کرد: تنوع مواد معدنی در فارس، این استان را به یکی از ظرفیتهای کمنظیر کشور تبدیل کرده است؛ اما رفع مشکلات زیرساختی، تسهیل امور اداری و همراهی با بخش خصوصی، میتواند آغازگر جهشی بزرگ در تولید و فرآوری باشد.
کریم مجرب گفت: بسیاری از واحدهای معدنی و صنایع پاییندستی آماده توسعه ظرفیت هستند، اما در زمینه تأمین ماشینآلات، بهبود راههای دسترسی، مدیریت منابع آب و تسریع صدور مجوزها نیازمند حمایت جدی هستند.
مدیرکل صمت فارس با تأکید بر نقش فناوریهای نو افزود: توسعه فعالیتهای دانشبنیان در بخش معدن، ما را از روشهای سنتی دور و به سمت بهرهوری واقعی هدایت میکند. همکاری نزدیک با معاونت امور معادن وزارتخانه میتواند این روند را سرعت دهد.
در پایان نشست، توافق شد کارگروههای تخصصی مشترک تشکیل شود تا ضمن پیگیری برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت، زمینه اجرای طرحهای توسعهای بخش معدن فارس در سال ۱۴۰۵ با شتاب بیشتری فراهم شود.