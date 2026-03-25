تداوم روزهای ابری و بارانی در آذربایجان شرقی

مدیر گروه پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی از تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان تا اواسط هفته آینده خبر داد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمد امیدفر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که فعالیت سامانه بارشی به صورت متناوب تا اواسط هفته آینده در استان ادامه دارد.

وی افزود: برخی روزها شامل بعد از ظهر سه شنبه تا شب جمعه و روز دوشنبه پیش رو شدت فعالیت این سامانه افزایش می‌یابد و از روز شنبه تا دوشنبه نیز ضعیف خواهد بود.

وی ادامه داد: اغلب بارندگی‌ها به صورت باران خواهد بود و در نواحی سردسیر و ارتفاعات نیز انتظار بارش برف می‌رود.

امیدفر گفت: شدت بالای بارش‌ها در روزهای موردانتظار، احتمال آب گرفتگی معابر و مسیل‌ها را افزایش می‌دهد که توصیه می‌شود از اتراق در مسیر رودخانه‌ها در روزهای بارش و صعود به ارتفاعات در زمان رعدوبرق اجتناب شود.

وی افزود: در این روزها تغییر قابل توجه از نظر دمایی نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارش در تیکمه داش با ۱۲ میلی متر، خواجه با ۷.۲ میلی متر و ورزقان با ۵.۵ میلی متر گزارش شده است.

مدیر گروه پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، مهربان با سه درجه بالای صفر، خنک ترین و خداآفرین با ۲۱ درجه بالای صفر گرم ترین شهرهای استان بوده‌اند.

وی افزود: دمای تبریز نیز در ۲۴ ساعت گذشته، حداکثر ۱۳ درجه بالای صفر و حداقل هفت درجه بالای صفر بوده است.

وی درباره وضعیت بارش‌ها در استان نیز گفت: بارش‌های ثبت شده در هفته‌های گذشته در استان نسبت به مدت مشابه سال‌های گذشته، به اندازه نرمال بوده و بارش قابل توجه یا فراتر از انتظار نداشته‌ایم.

اخبار مرتبط
