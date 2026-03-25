تداوم روزهای ابری و بارانی در آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمد امیدفر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که فعالیت سامانه بارشی به صورت متناوب تا اواسط هفته آینده در استان ادامه دارد.

وی افزود: برخی روزها شامل بعد از ظهر سه شنبه تا شب جمعه و روز دوشنبه پیش رو شدت فعالیت این سامانه افزایش می‌یابد و از روز شنبه تا دوشنبه نیز ضعیف خواهد بود.

وی ادامه داد: اغلب بارندگی‌ها به صورت باران خواهد بود و در نواحی سردسیر و ارتفاعات نیز انتظار بارش برف می‌رود.

امیدفر گفت: شدت بالای بارش‌ها در روزهای موردانتظار، احتمال آب گرفتگی معابر و مسیل‌ها را افزایش می‌دهد که توصیه می‌شود از اتراق در مسیر رودخانه‌ها در روزهای بارش و صعود به ارتفاعات در زمان رعدوبرق اجتناب شود.

وی افزود: در این روزها تغییر قابل توجه از نظر دمایی نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارش در تیکمه داش با ۱۲ میلی متر، خواجه با ۷.۲ میلی متر و ورزقان با ۵.۵ میلی متر گزارش شده است.

مدیر گروه پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، مهربان با سه درجه بالای صفر، خنک ترین و خداآفرین با ۲۱ درجه بالای صفر گرم ترین شهرهای استان بوده‌اند.

وی افزود: دمای تبریز نیز در ۲۴ ساعت گذشته، حداکثر ۱۳ درجه بالای صفر و حداقل هفت درجه بالای صفر بوده است.

وی درباره وضعیت بارش‌ها در استان نیز گفت: بارش‌های ثبت شده در هفته‌های گذشته در استان نسبت به مدت مشابه سال‌های گذشته، به اندازه نرمال بوده و بارش قابل توجه یا فراتر از انتظار نداشته‌ایم.

