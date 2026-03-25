تامین آب پایدار آذربایجان شرقی در شرایط جنگی/ افزایش ۹۰ درصدی بارندگی
مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: تمهیدات لازم برای تأمین پایدار آب شهروندان گرامی در شرایط جنگی اتخاذ شده و همه نیروهای عملیاتی و فنی مشغول به کار هستند و اکنون آب تبریز و تمام استان پایدار است. ‌

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، یوسف غفارزاده افزود: تأمین آب شرب اولویت اول این شرکت است و کارکنان صنعت آب استان در عمل به وظایف فنی خود به صورت شبانه‌روزی فعالیت می کنند و تمهیدات لازم برای افزایش تاب آوری شبکه و تأمین پایدار آب اندیشیده شده است. ‌

وی همچنین با تشریح وضعیت منابع آب آذربایجان شرقی، اظهار کرد: به لطف الهی در شش ماهه اول سال آبی جاری ۱۴۰۵_۱۴۰۴ متوسط میزان بارندگی ۱۷۲ میلی متر بوده و حدود ۹۰ درصد نسبت به سال آبی گذشته و ۱۱ درصد نسبت به بلندمدت افزایش داشته است. ‌

غفارزاده با اشاره به اینکه خوشبختانه با توجه به بارش های اخیر، ذخیره مخازن تأمین کننده آب شرب افزایش قابل‌توجهی یافته، گفت: با توجه به پیش بینی های انجام یافته، بارش‌های فصل بهاری نیز مطلوب خواهد بود. ‌

وی ادامه داد: حجم آب ورودی به مخازن آبی آذربایجان شرقی در مجموع ۳۴ درصد افزایش داشته و منجر به پرشدگی حدود ۴۰ درصد آنها در استان شده است.

