آمادگی فارس برای فصل برداشت و خرید تضمینی گندم
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: با توجه به افزایش ۲۰ هزار تومانی خرید تضمینی گندم توسط دولت، قیمت این محصول همراه پاداش تحویل به مراکز خرید، نزدیک به ۵۰ هزار تومان می شود.
به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی از کشاورزان و بهرهبردارانی که باوجود شرایط دشوار، تولید را رها نکردند، بهویژه کشاورزانی که از هفته دوم فروردین ماه وارد مرحله برداشت محصول می شوند قدردانی کرد.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی گندم در امنیت غذایی کشور گفت: خوشبختانه بهواسطه رحمت الهی و بارشهای مناسب، پیشبینی ها برای سال زراعی جاری بسیار مطلوب است.
به گفته بهجت حقیقی؛ برآورد تولید در شرایط فعلی حدود یک میلیون تن محصول گندم از سطح مزارع آبی و دیم استان است، که در صورت تداوم بارندگی ها و بهبود پراکنش آن، این میزان افزایش چشمگیری دارد.
این مقام مسئول درباره برنامهریزی برای خرید تضمینی گندم افزود: در سراسر استان، مراکز خرید با همکاری مجموعه تعاون روستایی و اداره کل غله و بازرگانی مانند سال گذشته ساماندهی شده است تا محصول کشاورزان بدون وقفه و با کمترین مشکل تحویل گرفته شود.
وی اظهار امیدواری کرد: مطالبات کشاورزان نیز با همراهی دولت، مجلس و سازمان برنامه و بودجه بهموقع پرداخت شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش ۲۰ هزار تومانی قیمت اعلامشده این افزایش، رقم قابلتوجهی است و تأخیر در اعلام قیمت نیز صرفاً به دلیل تأمین منابع پرداخت بوده است.