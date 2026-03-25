فارس در اوج آمادگی ذخایر کالاهای اساسی

به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی بیان کرد: گستردگی استان و وجود ۳۷ شهرستان موجب شده است که تمهیدات ویژه‌ای برای تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای مورد نیاز اندیشیده شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: در هفته‌های گذشته نیز هیچ کمبودی در فروشگاه‌ها گزارش نشده است و همکاران جهاد کشاورزی به‌ صورت شبانه‌روزی برای حفظ آرامش بازار در تلاش هستند.

بهجت حقیقی با اشاره به تأمین و توزیع میوه شب عید و اقلامی همچون روغن، برنج و مرغ گفت: هرچند در روزهای اخیر کمبود مقطعی مرغ مشاهده شد که این مسئله ناشی از تعطیلی چند روزه کشتارگاه‌ها در ایام نوروز بود ولی از امشب روند کشتار و توزیع آغاز شده و قیمت‌ها به وضعیت متعادل بازخواهد گشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تأکید کرد: مجموعه جهاد کشاورزی استان فارس با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تلاش دارد در هیچ‌یک از شهرستان‌ها کمبودی احساس نشود و در کنار کشاورزان و مردم، فصل برداشت و تأمین بازار به بهترین شکل مدیریت شود.

