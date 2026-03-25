رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبرداد؛

فارس در اوج آمادگی ذخایر کالاهای اساسی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: با توجه به نقش مهم این استان در تأمین اقلام اساسی پس از تهران، فارس بیشترین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی را در کشور در اختیار دارد.

 به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی بیان کرد: گستردگی استان و وجود ۳۷ شهرستان موجب شده است که تمهیدات ویژه‌ای برای تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای مورد نیاز اندیشیده شود. 

این مقام مسئول تصریح کرد: در هفته‌های گذشته نیز هیچ کمبودی در فروشگاه‌ها گزارش نشده است و همکاران جهاد کشاورزی به‌ صورت شبانه‌روزی برای حفظ آرامش بازار در تلاش هستند.

بهجت حقیقی با اشاره به تأمین و توزیع میوه شب عید و اقلامی همچون روغن، برنج و مرغ گفت: هرچند در روزهای اخیر کمبود مقطعی مرغ مشاهده شد که این مسئله ناشی از تعطیلی چند روزه کشتارگاه‌ها در ایام نوروز بود ولی از امشب روند کشتار و توزیع آغاز شده و قیمت‌ها به وضعیت متعادل بازخواهد گشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تأکید کرد: مجموعه جهاد کشاورزی استان فارس با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تلاش دارد در هیچ‌یک از شهرستان‌ها کمبودی احساس نشود و در کنار کشاورزان و مردم، فصل برداشت و تأمین بازار به بهترین شکل مدیریت شود.

