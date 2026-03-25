وی افزود: در مسیرهای آزادراهی قزوین-کرج، قزوین-زنجان و قزوین-رشت که مسیرهای پرتردد و شریان‌های ارتباطی شمال و شمال‌غرب کشور محسوب می‌شوند، حجم خودروها بیش از حد معمول بوده و ترافیک در بخش‌هایی از این مسیرها پرحجم گزارش شده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: اگرچه ترافیک در این محدوده‌ها سنگین نیست، اما فشردگی تردد و کاهش سرعت جریان حرکت خودروها، ضرورت توجه مضاعف رانندگان به علایم و مقررات راهنمایی و رانندگی را دوچندان می‌کند.

به گفته این مسئول، در سایر مسیرهای ارتباطی استان، وضعیت تردد عادی و روان بوده و خللی در رفت‌وآمد مشاهده نمی‌شود.

سرهنگ تقی‌خانی در ادامه با اشاره به سوابق تصادفات در محدوده چهارخطه‌ها و محورهای اصلی استان، گفت: طی ۴۸ ساعت گذشته حوادث منجر به فوت در استان رخ نداده و این موضوع نتیجه نظارت مؤثرتر، ارتقای پوشش پلیس و همچنین رعایت بیشتر نکات ایمنی از سوی رانندگان است.

وی هشدار داد: اعتماد بیش از حد به سابقه ایمنی یک مسیر نباید باعث غفلت رانندگان شود، زیرا شرایط جوی امروز سبب کاهش سطح چسبندگی جاده و افزایش احتمال لغزش خودروها می‌شود.

رئیس پلیس راه استان با اشاره به هشدارهای سازمان هواشناسی، تاکید کرد: براساس پیش‌بینی‌ها، بارش‌ها و ابرناکی بودن آسمان تا پایان امشب ادامه خواهد داشت و این وضعیت می‌تواند سبب لغزندگی تمام محورهای درون‌ و برون‌ استانی شود.

سرهنگ تقی‌خانی تصریح کرد: در چنین شرایطی دید رانندگان محدود و واکنش خودرو را در زمان ترمزگیری نیز کاهش می‌یابد، بنابراین رعایت سرعت مطمئنه یک ضرورت جدی است.

وی به مشکلات رایج خودروها در شرایط بارندگی اشاره کرد و از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از سلامت فنی خودرو به ویژه برف‌پاک‌کن‌ها و کارکرد صحیح چراغ‌ها اطمینان پیدا کنند، چراغ‌های کوچک خودرو در شرایط ابری و بارانی باید روشن باشند تا وسیله نقلیه بهتر دیده شود و امکان برخورد یا انحراف کاهش یابد، همچنین از رانندگان می‌خواهیم سیستم‌های ترمزها، لاستیک‌ها و بخاری خودرو را برای سفرهای طولانی‌مدت بازدید کنند، زیرا هرگونه نقص فنی در هوای مرطوب تأثیر دوچندانی بر عملکرد خودرو دارد.

این مقام انتظامی با تاکید بر رعایت فاصله طولی،‌ تصریح کرد: در سطح جاده‌های لغزنده، فاصله بین خودروها باید بیشتر از حد معمول باشد تا خطر برخوردهای زنجیره‌ای یا توقف ناگهانی کاهش یابد،‌همچنین از رانندگان می‌خواهیم به هیچ عنوان در حاشیه راه‌ها،‌ به‌ ویژه در محیط‌های فاقد دید کافی، توقف نکنند؛ زیرا توقف در حاشیه آزادراه یا بزرگراه ضمن ایجاد اختلال در ترافیک، احتمال برخورد خودروهای دیگر را نیز افزایش می‌دهد.

سرهنگ تقی‌خانی با اشاره به حضور مستمر نیروهای پلیس راه در تمامی جاده‌های اصلی و فرعی استان، خاطرنشان کرد: عوامل پلیس راه در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و تیم‌های گشت، هم به‌ صورت محسوس و هم نامحسوس، شرایط جاده‌ها را رصد می‌کنند تا در صورت وقوع حادثه یا بروز اختلال، بلافاصله اقدامات لازم را انجام دهند.

وی افزود: مسافران می‌توانند با آرامش خاطر سفر کنند، زیرا پلیس راه تلاش دارد تا تمامی امکانات امدادی، هشداردهنده و مدیریتی را در محورهای اصلی مستقر کند.

رئیس پلیس راه استان قزوین از رانندگان خواست تا برای حفظ جان خود و دیگران، با حوصله و بدون شتاب‌زندگی رانندگی کرده و با توجه به شرایط بارانی،‌ تصمیم‌گیری‌های خود را هنگام رانندگی با دقت بیشتری انجام دهند.