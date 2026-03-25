مدیرعامل شرکت برق حرارتی کشور:

پرسنل نیروگاه‌های حرارتی از شروع جنگ مشغول خدمت‌رسانی هستند

مدیرعامل شرکت برق حرارتی گفت: پرسنل غیور نیروگاه‌های حرارتی به عنوان تولیدکنندگان بخش اعظم برق کشور از روزهای آغازین جنگ رمضان سنگر تولید را رها نکرده و حتی با وجود تهدیدات رئیس‌جمهور آمریکا همچنان پای کار خدمات‌رسانی به مردم ایستاده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، عظیم اعتمادی در جریان بازدید از نیروگاه شهید رجایی قزوین با تقدیر از عملکرد شجاعانه پرسنل نیروگاه‌های حرارتی در دوران جنگ تحمیلی بر علیه کشورمان، افزود: فعالان صنعت برق حرارتی در همه ایام سال بی‌وقفه در تلاش برای تامین برق مورد نیاز مشترکان هستند و با تلاش همین عزیران فقط در یک سال گذشته بیش از سه هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی افزوده شد.

وی یادآور شد: این میزان افزایش ظرفیت از طریق بهره‌برداری از یک‌هزار و ۷۱۸ مگاوات واحد گازی و بخاری سیکل‌ترکیبی جدید و همچنین ۶۱۵ مگاوات ارتقای توان عملی واحدهای گازی و ۶۹۰ مگاوات رفع محدودیت نیروگاه‌های بخاری محقق شد.

اعتمادی تاکید کرد: از زمان شروع جنگ رمضان نیز پرسنل نیروگاه‌های حرارتی همچنان با همان روحیه جهادی همیشگی خود پای کار خدمات‌رسانی به مردم ایستاده‌اند تا با تکمیل برنامه تعمیرات و بهینه‌سازی واحدهای نیروگاهی موجود و بهره‌برداری از واحدهای نیروگاهی جدید بتوانند برق پایداری را برای روزهای اوج مصرف تابستان امسال فراهم کنند.

 

