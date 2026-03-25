طی حملات دشمن در بامداد امروز ۱۸ شهروند البرزی مجروح شدند

به گزارش ایلنا از البرز، قدرت‌الله سیف معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با اشاره به حمله اخیر دشمن در استان، اظهار کرد: در پی حملات رژیم صهیونسیتی و آمریکا به استان البرز در بامداد امروز، دو سوله خالی در شهرستان چهارباغ و شهر گلسار مورد اصابت قرار گرفت.

وی افزود: همچنین طی این اقدام دشمن با اصابت موشک به منزل مسکونی چهار طبقه‌ای در کمالشهر کرج، ضمن تخریب منزل شهروندان بیگناه، تعداد ۱۸ نفر نیز مصدوم شدند و خوشبختانه شهروندی تا لحظه ارایه این خبر به شهادت نرسیده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز در پایان از شهروندان البرزی خواست که ضمن دریافت اخبار از مراجع رسمی به شایعات توجه نداشته و در زمان وقوع اصابت اقدام به تجمع نکرده تا نیروهای امدادی و خدماتی بتوانند به سرعت به کمک شهروندان بیابند و در نجات جان آنها، سرعت عمل بیشتری داشته باشند.

