معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد:
شهادت یک دانشآموز ۱۰ ساله در یزد بر اثر شوک انفجار
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد گفت: در پی حمله تجاوزکارانه آمریکا و رژیم کودککش صهیونیستی به یک نقطه نظامی در محدوده خارج از شهر یزد، یک دانشآموز دختر ۱۰ ساله به شهادت رسید.
به گزارش ایلنا از یزد، اسماعیل دهستانی در این خصوص اظهار کرد: در پی حمله تجاوزکارانه آمریکا و رژیم کودککش صهیونیستی به یک نقطه نظامی در محدوده خارج از شهر یزد، متأسفانه یک دانشآموز دختر ۱۰ ساله به نام «دینا صادقی» بر اثر شوک و ترس ناشی از صدای انفجار به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
وی افزود: براساس بررسیها و شواهد اولیه، علت شهادت این دانشآموز بیگناه، شوک و ترس اعلام شده است؛ با این حال، نتیجه نهایی پس از انجام بررسیهای بالینی و تکمیلی توسط پزشکی قانونی اعلام و اطلاعرسانی خواهد شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد ضمن محکومیت این اقدام جنایتکارانه و ددمنشانه رژیم کودککش آمریکایی ـ صهیونیستی، شهادت این دختر بیگناه را به خانواده داغدار، بستگان این شهیده عزیز و جامعه بزرگ دانشآموزی استان تسلیت گفت و از خداوند متعال برای بازماندگان صبر و اجر الهی خواستار شد.