به گزارش ایلنا از یزد، اسماعیل دهستانی در این خصوص اظهار کرد: در پی حمله تجاوزکارانه آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونیستی به یک نقطه نظامی در محدوده خارج از شهر یزد، متأسفانه یک دانش‌آموز دختر ۱۰ ساله به نام «دینا صادقی» بر اثر شوک و ترس ناشی از صدای انفجار به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی افزود: براساس بررسی‌ها و شواهد اولیه، علت شهادت این دانش‌آموز بی‌گناه، شوک و ترس اعلام شده است؛ با این حال، نتیجه نهایی پس از انجام بررسی‌های بالینی و تکمیلی توسط پزشکی قانونی اعلام و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد ضمن محکومیت این اقدام جنایتکارانه و ددمنشانه رژیم کودک‌کش آمریکایی ـ صهیونیستی، شهادت این دختر بی‌گناه را به خانواده داغدار، بستگان این شهیده عزیز و جامعه بزرگ دانش‌آموزی استان تسلیت گفت و از خداوند متعال برای بازماندگان صبر و اجر الهی خواستار شد.

