وزیر کار در البرز مطرح کرد:
کارگران صنایع غذایی بیش از زمان عادی فعال هستند/محصولات غذایی بدون اختلال به دست مردم میرسد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارگران صنایع غذایی در ایام حملات دشمن به کشور، حتی بیش از زمان عادی فعال هستند تا محصولات غذایی بدون اختلال به دست مردم برسد.
به گزارش ایلنا از البرز، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان بازدید میدانی از یکی از واحدهای صنایع غذایی در یکی از استانها هدف از این بازدید را قدردانی از تلاش کارگران و کارفرمایان این بخش عنوان کرد و اظهار داشت: به همت کارگران در ایام جنگ، موادغذایی بدون مشکل تولید شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر نقش حیاتی صنایع غذایی در شرایط جنگی گفت: این صنایع در چنین شرایطی حتی بیش از زمان عادی فعال هستند تا محصولات غذایی بدون اختلال به دست مردم برسد و وزارت تعاون نیز در حال استفاده از ظرفیت شرکتهای پخش و صنایع زیرمجموعه خود برای تقویت عرضه در کشور است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از آغاز یک برنامه در این وزارتخانه برای استفاده از ظرفیت شرکتهای زیرمجموعه خبر داد و گفت: در وزارت تعاون فعالیتی آغاز شده تا بتوانیم از ظرفیتهای توزیع صنایع شیر ایران و همچنین شرکتهای پخشی که در مجموعه وزارتخانه و صندوقهای بازنشستگی فعالیت دارند، برای عرضه بهتر محصولات غذایی استفاده کنیم.
وی افزود: هدف از این اقدام، استفاده از توان شرکتهای پخش برای عرضه محصولات غذایی و تقویت شبکه توزیع در کشور است.
میدری با بیان اینکه این بازدید برای دقیقتر کردن ارتباط میان شرکتهای تولیدی و شرکتهای پخش زیرمجموعه وزارتخانه انجام شده است، تصریح کرد: خوشبختانه مسائل پیچیده و جدی در این حوزه وجود ندارد و میتوان آنها را حل کرد.
وزیر تعاون اظهار امیدواری کرد که با رفع این مسائل، همافزایی بیشتری میان مجموعههای دولتی و بخش خصوصی شکل بگیرد و زمینه گسترش عرضه محصولات غذایی در کشور فراهم شود.