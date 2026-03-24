حریق در کارگاه شارژ سیلندرهای گاز در شیراز مهار شد

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز از وقوع و مهار آتش‌سوزی در یک کارگاه شارژ و فروش سیلندرهای گاز مایع (LPG) خبر داد.

به گزارش ایلنا، هادی عیدی‌پوردر تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: عصر امروز چهارم فروردین ۱۴۰۵، در ساعت ۱۹، حادثه آتش‌سوزی در کارگاهی واقع در کوچه دوم به مرکز فرماندهی سازمان آتش‌نشانی شیراز گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای عملیاتی از پنج ایستگاه آتش‌نشانی، با ۷ دستگاه خودروی عملیاتی و یک تانکر پشتیبان آبرسان به محل حادثه اعزام شدند. خوشبختانه با تلاش نیروها، آتش تحت کنترل درآمد و از گسترش حریق به سایر بخش‌ها جلوگیری شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز ادامه داد: در این حادثه یک نفر دچار مصدومیت شد که با همکاری عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافت.

عیدی‌پور خاطرنشان کرد: در حال حاضر عملیات ایمن‌سازی و خنک‌سازی محل توسط تیم‌های آتش‌نشانی در حال انجام است و وضعیت تحت کنترل کامل قرار دارد.

