دورکاری کارکنان دستگاههای اجرایی فارس در روز چهارشنبه ۵ فروردین
استانداری فارس اعلام کرد که روز چهارشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۵ تمامی کارکنان دستگاههای اجرایی استان بهصورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، این تصمیم بنا بر اطلاعرسانی معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری و با موافقت استاندار فارس اتخاذ شده است.
بر اساس این اطلاعیه، دستگاههای خدماترسان ضروری از جمله مراکز بهداشتی و درمانی، اورژانس بیمارستانها، واحدهای عملیاتی دارای نوبتکاری و بخشهای آب، برق، گاز، حملونقل و ارتباطات مشمول دورکاری نیستند و طبق برنامه عادی به فعالیت خود ادامه میدهند.