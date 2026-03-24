به گزارش ایلنا، این تصمیم بنا بر اطلاع‌رسانی معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری و با موافقت استاندار فارس اتخاذ شده است.

بر اساس این اطلاعیه، دستگاه‌های خدمات‌رسان ضروری از جمله مراکز بهداشتی و درمانی، اورژانس بیمارستان‌ها، واحدهای عملیاتی دارای نوبت‌کاری و بخش‌های آب، برق، گاز، حمل‌ونقل و ارتباطات مشمول دورکاری نیستند و طبق برنامه عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

