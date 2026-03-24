معاون استاندار قزوین خبر داد؛

فعالیت ادارات قزوین با حضور 30 درصدی کارمندان از فردا

معاون توسعته مدیریت و منابع استانداری قزوین از فعالیت ادارات این استان با 30 درصد کارمندان خبر داد و گفت: فعالیت بانوان محترم شاغل در دستگاههای اجرایی و ادارات دولتی استان مگر در مشاغل حساس و یا به تشخیص بالاترین مقام دستگاه به صورت دورکاری خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد میرزایی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قزوین با صدور اطلاعیه‌ای نحوه فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان را در شرایط کنونی با هدف تداوم خدمت‌رسانی به مردم و حفظ امنیت، آرامش و سلامت کارکنان نظام اداری را تا بازگشت شرایط به حالت عادی اعلام کرد.

متن اطلاعیه معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قزوین به شرح زیر است:

مدیران و رؤسای محترم دستگاه‌های اجرایی استان قزوین

سلام علیکم؛

ضمن تبریک فرارسیدن سال نو و آرزوی سالی سرشار از سلامت، موفقیت و آرامش برای مردم شریف استان، و با عنایت به شرایط جاری کشور، همچنین در اجرای دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور و تفویض اختیار بند (۳) به استانداران، و با موافقت استاندار محترم قزوین، نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

کلیه خدمات اداری در استان با حضور حداکثر ۳۰ درصد از کارکنان به صورت حضوری انجام می‌شود‌.

فعالیت بانوان محترم شاغل در دستگاه‌های اجرایی و ادارات دولتی استان مگر در مشاغل حساس و یا به تشخیص بالاترین مقام دستگاه به صورت دورکاری خواهد بود و همچنین معلولان افراد بالاتر از ۵۰ سال سن بیماران خاص و قلبی عروقی در اولویت دورکاری هستند.

تمامی دستگاه‌های اجرایی و ادارات دولتی، سازمان‌ها و نهادهای عمومی، شرکت‌های دولتی و خصوصی مکلفند با بهره‌گیری از حداقل ظرفیت نیروی انسانی مورد نیاز و استفاده از قابلیت دورکاری ضمن رعایت مسائل امنیتی به نحوی برنامه‌ریزی کنند که خللی در ارائه خدمات ایجاد نشود.

کلیه رده‌های مدیریتی استانی و شهرستانی از شمول دورکاری مستثنی بوده و موظف به حضور در محل کار هستند.

لازم به یادآوری است واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان بانک‌ها، بیمه‌ها‌، شهرداری‌ها، مراکز درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این ابلاغیه مستثنی و تابع ضوابط ابلاغی دستگاه ذی‌ربط خواهند بود.

اخبار مرتبط
