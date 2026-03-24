خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فعالیت ادارات استان زنجان با ۳۰ درصد کارکنان آغاز می‌شود

کد خبر : 1765099
لینک کوتاه کپی شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری و دبیر شورای اداری استان زنجان گفت: فعالیت حضوری کلیه ادارت دولتی، سازمان‌ها، نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی استان از فردا با ۳۰ درصد نیرو آغاز خواهد شد.

به گزارش ایلنا از استانداری زنجان، کاوه حقیقی روز سه شنبه با بیان این مطلب، افزود: این شرایط تا اطلاع ثانوی به استثنای واحدهای عملیاتی دستگاه‌ها و شرکتهای خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، مراکز درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی اجرا می‌شود.

وی یادآور شد: ساعت کاری دستگاهها روز چهارشنبه هفته جاری از هشت صبح تا ۱۴ خواهد بود.

حقیقی در خصوص وضعیت شبکه بانکی نیز تصریح کرد: تمامی بانک‌های استان نیز از فردا پنجم فروردین‌ماه طبق روال معمول دایر هستند و خدمات بانکی را به شهروندان ارائه می‌دهند.

معاون توسعه مدیریت منابع استانداری زنجان فعالیت کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی، بانکها و موسسات عمومی را در روز پنجشنبه ششم فروردین به صورت دورکاری اعلام کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار