خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هواشناسی زنجان هشدار سطح زرد صادر کرد

کد خبر : 1765096
لینک کوتاه کپی شد.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: هشدار سطح زرد در استان صادر شده است و که تا جمعه هفته جاری اعتبار دارد.

به گزارش ایلنا، حسین سلطانی روز سه شنبه با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی افزود: برای روزهای آینده رگبار باران، رعد و برق، بارش باران، تگرگ و در ارتفاعات بارش برف، وزش باد نسبتا شدید پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: در این شرایط جوی احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها، مه آلودگی و لغزندگی سطح جاده ها، خطر اصابت صاعقه و آسیب به تأسیسات کم استحکام شهری و روستایی و سقوط داربست ها و سازه های موقت محتمل است.

سلطانی گفت: طی شبانه روز گذشته ایستگاه لولک آباد با ۲ درجه سردترین، گیلوان با ۲۳ درجه گرمترین دمای ثبت شده در استان بوده و دمای شهر زنجان نیز بین چهار تا ۱۴ درجه نوسان داشته است.

سلطانی به هم استانی ها توصیه کرد: از تردد و توقف در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها، ساختمان های نیمه کاره و درختان خشکیده همچنین فعالیت‌های طبیعت گردی و کوهنوردی پرهیز کنند.

استان زنجان از ۵۷ ایستگاه هواشناسی برخوردار است که کارشناسان حرفه‌ای در چهار باب از این ایستگاه‌ها به صورت شبانه روزی و چهار ایستگاه دیگر نیز به طور ۱۲ ساعته، مستقر هستند.

داده‌های وضعیت جوی در مابقی ایستگاه‌های استان نیز به صورت خودکار جمع‌آوری می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار