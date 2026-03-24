مدارس آسیب دیده از جنگ خوزستان در سریعترین زمان بازسازی خواهند شد

مدارس آسیب دیده از جنگ خوزستان در سریعترین زمان بازسازی خواهند شد
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان با تاکید بر حفظ و بازسازی فضاهای آموزشی استان در دوران جنگ گفت: پس از پایان شرایط جنگی و با امید به پیروزی رزمندگان کشور در سریع‌ترین زمان ممکن اقدامات لازم برای بازسازی و بهسازی مدارس آسیب‌دیده انجام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، بابک ممبینی سه‌شنبه در بازدید از سه فضای آموزشی و ورزشی آسیب دیده در دوران جنگ بیان کرد: مدارس شهید بابایی‌زاده، دبیرستان دخترانه عفاف و مجموعه استخر دریا در شهرستان اندیمشک از جمله فضاهای آموزشی آسیب دیده در شرایط جنگی استان هستند که لازم است هر چه سریعتر برای استفاده دانش آموزان بهسازی شود.

وی با بیان اینکه وضعیت خسارت وارد شده به این فضاهای آموزشی از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت، ادامه داد: میزان آسیب‌های وارد شده توسط کارشناسان فنی برآورد و روند پیگیری برای بازسازی و بهسازی این مراکز آموزشی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

ممبینی بر بازگشت سریع‌تر مدارس پس از جنگ به شرایط عادی تاکید کرد و ادامه داد: مجموعه نوسازی مدارس استان تلاش دارد که فضاهای آموزشی با کیفیتی بهتر، ایمن‌تر و مناسب‌تر از گذشته در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد تا روند تعلیم و تربیت بدون وقفه ادامه پیدا کند.

به گزارش ایلنا، معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از شهادت ۲۵ شهروند غیرنظامی در استان طی حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک وطن خبر داد.

